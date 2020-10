Κορυφαία διάκριση για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Κορυφαία διάκριση έλαβε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) για το έργο του στην ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας από το ECTN, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural TourismNetwork) στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ έλαβε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία και Ψηφιοποίηση στον Βιώσιμο Πολιτιστικό Τουρισμό, προς έξυπνους προορισμούς» (Innovation and Digitalisation in Sustainable Cultural Tourism, towards Smart Destinations), κατηγορία μάλιστα, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες από Οργανισμούς και φορείς από όλη την Ευρώπη».