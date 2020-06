Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Χασάν Μάρτιν

Ο Χασάν Μάρτιν ανακοινώθηκε κι επίσημα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανοίγοντας τη μεταγραφική αγορά των «ερυθρολεύκων» καθώς είναι ο πρώτος που ανακοινώνεται.

Ο 25χρονος φόργουορντ, που παίζει και στη θέση του σέντερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Η πειραϊκή ομάδα είχε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και αρκετές εβδομάδες με τον Αμερικανό, που φόρεσε φέτος τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ.

Με τους Μαυροβούνιους ο Χασάν είχε μέσο όρο στο στο Eurocup 13,6 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 κλεψίματα και 1,7 κοψίματα, ενώ στο οικείο πρωτάθλημα (Αδριατική Λίγκα) μέτρησε 10,5 πόντους και 5,6 ριμπάουντ.



Η ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Χασάν Μάρτιν. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας».



Το who is whο



Γεννήθηκε: 22/11/1995 (Staten Island, New York)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες: Ryukyu Golden Kings Okinawa (2017–2018), Bayreuth (2018), Buducnost (2019–2020)

Οι περσινοί αριθμοί του: Στο Eurocup σε 9 αγώνες είχε μέσο όρο 13.6 πόντους (56% βολές, 67.5% δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ League σε 20 αγώνες είχε μέσο όρο 10.5 πόντους (55.7 βολές, 67.2 δίποντα) και 5.6 ριμπάουντ.