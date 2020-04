Το Amazon Prime Video διαθέσιμο στους Android TV αποκωδικοποιητές της Cosmote TV

Διαθέσιμη ως εφαρμογή στο μενού με προτεινόμενα Apps της νέας Cosmote TV, είναι η δημοφιλής συνδρομητική streaming υπηρεσία με σειρές, ταινίες και παιδικές εκπομπές, Amazon Prime Video.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε πάνω από 200 χώρες παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη από το 2016.

Μέσα από τον Android TV αποκωδικοποιητή τους, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της Cosmote TV, έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Google Play, να κατεβάσουν την εφαρμογή Amazon Prime Video και στη συνέχεια να την προσθέσουν στο κύριο μενού της Cosmote TV, δίπλα στα YouTube και Google Play Apps.

Μεταξύ των πρωτότυπων παραγωγών της Amazon που οι συνδρομητές θα βρουν στην υπηρεσία Amazon Prime Video, είναι βραβευμένες και δημοφιλείς σειρές, όπως: The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, Hunters, The Man in the High Castle, Modern Love και Tom Clancy’s Jack Ryan.