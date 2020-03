Διαρροές αποκαλύπτουν την επερχόμενη ναυαρχίδα της Motorola

Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το Edge Plus θα είναι η ναυαρχίδα της γκάμας των smartphones της Motorola.

Πρόσφατες διαρροές που είδαν το φως της διαδικτυακής δημοσιότητας αποκαλύπτουν το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του Motorola Edge Plus, μαζί με αρκετές εικόνες που αποκαλύπτουν και τον ενδιαφέροντα σχεδιασμό του νέου μοντέλου. Στο εσωτερικό του θα υπάρχει ο οκταπύρηνος επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 865, ο οποίος θα συνοδεύεται από 8 και 12 GB μνήμης RAM. Η οθόνη του Edge Plus θα έχει διαγώνιο 6.67 ιντσών με ανάλυση Full HD plus. Στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης θα υπάρχει μία τρύπα μέσα από την οποία λειτουργεί η selfie camera. Η οθόνη επεκτείνεται στα πλαϊνά της συσκευής, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον οπτικό αποτέλεσμα.

Η φωτογραφική διάταξη στο πίσω μέρος θα έχει έναν φακό 108 Megapixel που θα αναλαμβάνει το κύριο μέρος της φωτογράφισης, μαζί με έναν ευρυγώνιο φακό των 16 Megapixel και έναν τηλεφακό 8 Megapixel, ο οποίος θα προσφέρει οπτικό zoom 3x. Από το σύνολο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει και το LED flash. H χωρητικότητα της μπαταρίας του Motorola Edge Plus θα είναι τα 5000 mAh για ικανοποιητική αυτονομία κάτω από όλες τις συνθήκες.

Θα υπάρχει βύσμα 3.5 χιλιοστών για τα ακουστικά, σύνδεση USB Type C, ενώ το νέο smartphone θα μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία των δικτύων 5ης γενιάς. Οι φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής δείχνουν το νέο smartphone να είναι διαθέσιμο σε δύο διαφορετικές χρωματικές επιλογές, η μία με σκούρο μπλε και η άλλη με κόκκινο χρώμα της Βουργουνδίας. Στην γκάμα της Motorola, εκτός από το Edge Plus που θα παίζει το ρόλο της ναυαρχίδας, θα υπάρχει και το Edge, με ελαφρώς υποδεέστερα χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι και πιο προσιτό σε τιμή. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Motorola στη ναυαρχίδα της.