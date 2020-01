Επιστήμονες αναδημιούργησαν τη φωνή αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας 3.000 ετών

«Μετά θάνατον ζωή» έδωσαν, κατά κάποιον τρόπο, σε έναν αρχαίο Αιγύπτιο ιερέα που είχε γίνει μούμια επιστήμονες, αναπαράγοντας τη φωνή του με τεχνητές φωνητικές χορδές.

Όπως αναφέρει το BBC, η φωνή του Νεσιαμούν αναπαράχθηκε ως ένας ήχος ο οποίος θυμίζει βέλασμα προβάτου.

Ο ιερέας είχε ζήσει κατά την πολιτικά ασταθή περίοδο του Ραμσή του 11ου, το 1099-1069 πΧ. Ως ιερέας στις Θήβες, είναι λογικό να υποθέσει κανείς πως θα χρειαζόταν μια δυνατή φωνή για τα τελετουργικά του καθήκοντα, που περιελάμβαναν ψαλμωδίες ύμνων.

Η φωνή του μπορεί να σίγησε όταν πέθανε, ωστόσο 3.000 χρόνια μετά ομάδα επιστημόνων την έφερε πίσω στη ζωή, δημιουργώντας ένα 3D λάρυγγα βασισμένο στη φωνητική οδό της μούμιας, που σαρώθηκε για να διαπιστωθούν οι ακριβείς της διαστάσεις.

Χρησιμοποιώντας την τεχνητή αυτή φωνητική οδό με έναν τεχνητό λαρυγγώδη ήχο, συνέθεσαν έναν ήχο που θεωρείται πως είναι κοντά στη φωνή του Νεσιαμούν. Θεωρείται πως είναι η πρώτη φορά που αναδημιουργείται με επιτυχία η φωνή ενός νεκρού με τεχνητά μέσα, και στο μέλλον οι ερευνητές ελπίζουν πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μοντέλα υπολογιστή για να αναδημιουργήσουν πλήρεις προτάσεις με τη φωνή του ιερέα.

Τη σχετική έρευνα πραγματοποίησαν ακαδημαϊκοί στο Royal Holloway, University of London, στο University of York και στο Leeds Museum, και δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports την Πέμπτη. Η τεχνική αναδημιουργίας φωνής «μας έδωσε τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή κάποιου που έχει πεθάνει εδώ και καιρό» είπε η Τζόαν Φλέτσερ, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο University of York και μία εκ των συντελεστών της έρευνας. Όπως είπε στο BBC, ήταν ευχή του Νεσιαμούν να μπορεί να ακούγεται στη μετά θάνατον ζωή, η οποία αποτελούσε μέρος της θρησκευτικής του πίστης. «Είναι γραμμένο στο φέρετρό του- είναι αυτό που ήθελε» είπε η Φλέτσερ. «Κατά κάποιον τρόπο καταφέραμε να κάνουμε την επιθυμία του πραγματικότητα».

Η διαδικασία αυτή ήταν δυνατή επειδή η μουμιοποιημένη σορός του ήταν εξαιρετικά καλά διατηρημένη, και έτσι ήταν δυνατή η σάρωση του λάρυγγά του με υψηλό επίπεδο ακριβείας, ώστε να δημιουργηθεί μια τεχνητή, 3D printed φωνητική οδός για τον Νεσιαμούν, με τη φωνή να παράγεται μετά από έναν τεχνητό ήχο λάρυγγα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται σε σύγχρονα συστήματα σύνθεσης φωνής.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τη Φλέτσερ, είναι να χρησιμοποιηθούν μοντέλα υπολογιστή για την παραγωγή λέξεων και ο συνδυασμός τους για τον σχηματισμό προτάσεων. «Ελπίζουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εκδοχή αυτών που μπορεί να έλεγε στον ναό του Κάρνακ» είπε σχετικά.

Ο Νεσιαμούν ήταν ιερέας στον ναό του Άμμωνα στο Κάρνακ των Θηβών (σημερινό Λούξορ). Είχε φτάσει σε επίπεδο που του επιτρεπόταν να πλησιάζει το άγαλμα του Άμμωνα στο άδυτο του ναού. Σύμφωνα με μελέτες, έπασχε από ουλίτιδα και τα δόντια του χαλούσαν με ταχείς ρυθμούς. Θεωρείται ότι πέθανε γύρω στα 50 του, ίσως λόγω κάποιας ακραίας αλλεργικής αντίδρασης.