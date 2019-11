Το προσωπικό στιλ παίρνει τη θέση που του αξίζει στη γκαρνταρόμπα

Δίκουμπα και σταυρωτά κοστούμια, casual σακάκια και blazers, μία σειρά από πουκάμισα και παντελόνια, φέρνουν στην καθημερινότητα του σύγχρονου άνδρα μία αίσθηση made to measure, μέσα από ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως μονογράμματα, κουμπιά και ρεβέρ, αλλά και μοναδικές fitted γραμμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία capsule Made To Measure συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2019 δημιουργήθηκε από τη χημεία του οίκου VARDAS με τον PR manager Χάρη Ντάβλα.

Παίζοντας με τις φετινές τάσεις, ο Χάρης Ντάβλας σχεδίασε την capsule συλλογή ακολουθώντας πιστά τον κανόνα των κλασικών γραμμών που μετατρέπουν ένα κομμάτι σε διαχρονική αξία.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Το American preppy look μπλέκει με την ιταλική φινέτσα, την ίδια ώρα που το ready to wear προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους σώματος και τα κοστούμια αποδομούνται για να δημιουργήσουν ανεξάρτητα, mix and match looks.

Οι made to measure δημιουργίες της σειράς εφαρμόζονται σε semi canvas και unconstructed κατασκευές χωρίς βάτες και φόδρες, κάτι που επιτρέπει στο σώμα να κινείται άνετα και να αναπνέει ελεύθερα, ενώ τα notched και τα λίγο πιο επίσημα peaked lapels παρέα με τα ρεβέρ τύπου turn-up, φέρνουν έναν αέρα υψηλής ραπτικής.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα υφάσματα, αλλά και τη χρωματική παλέτα της συλλογής.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η συλλογή Harris Davlas x VARDAS είναι διαθέσιμη στα καταστήματα:

VARDAS Golden Hall, Κηφισίας 37Α

VARDAS Κολωνάκι, Αμερικής 15

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα