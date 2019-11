Ανατρεπτικές λεπτομέρειες σε κλασικούς συνδυασμούς

Το «αλφαβητάρι» του καλού στιλ έχει πολλές εξαιρέσεις, πάνω στις οποίες ποντάρει ο σύγχρονος sartorialist, προκειμένου να εντοπίσει τις κλασικές αξίες του σήμερα.

Η ομάδα του In Icons We Trust εξηγεί με ποιον τρόπο συνδυάζονται μεταξύ τους στοιχεία τα οποία θα έλεγε κανείς διαφορετικά και παράταιρα, σε ένα σύνολο αρμονικό και με αυθεντική ταυτότητα

- Το ριγέ πουκάμισο: Εδώ δεν υποστηρίζει μία καθωσπρέπει business εμφάνιση, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά βρίσκει τη θέση του σαν το ιδιόμορφο στοιχείο σε μία καθ’ όλα casual σύνθεση, όπου η ποιότητα είναι εκείνη που έχει τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα, συντροφεύει σωστά την πλεκτή γραβάτα, χωρίς να περιμένει την παρουσία ενός σακακιού για να το υποστηρίξει.

- Το δερμάτινο τζάκετ: Εδώ τελεί χρέη σακακιού, καθώς ακολουθεί κλασικές γραμμές χωρίς να επαναστατεί. Ο γούνινος γιακάς βάζει την τελική υπογραφή σε ένα διαχρονικό κομμάτι με ανατρεπτική υφή.

- Οι ριγέ κάλτσες: Μην αφήνετε την ευκαιρία να παίξετε με τα κλισέ, ιδίως όταν σας ευνοούν οι συνθήκες. Ένα ζευγάρι ριγέ κάλτσες κλέινει το μάτι στον συντηρητισμό και αναβαθμίζει άμεσα το σύνολο, το οποίο έτσι αποκτά ενδιαφέρον και πλάκα.

- Τα loafers φέτος δεν μένουν στην άκομψη θέση που τα είχαμε συνηθίσει, αλλά υιοθετούν μαλακές υφές και ζεστά, γήινα χρώματα. Επενδύστε σε ένα ζευγάρι με εύκολη σόλα και μετατρέψτε αυτό το κλασικό βραδινό παπούτσι σε πρωϊνή λεπτομέρεια. Το casual chic του ταιριάζει πολύ.

Μπόμπερ από μαλλί, βαμβακερό πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και μάλλινο παντελόνι όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 &Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Loafers Tod's. Διαθέσιμα από την Tod's Boutique.

Γυαλιά οράσεως Persol. Διαθεσιμα από τη Luxottica Hellas.

