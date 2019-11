«Μονοπάτια Πολιτισμού»: Σημαντική διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Σε μια βραδιά γιορτής για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείων Europa Nostra, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, στο Théâtre du Châtelet, στο Παρίσι.

Το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) απέσπασε φέτος το μόνο Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2019 για τη χώρα μας και βραβεύθηκε στην κατηγορία της ευαισθητοποίησης, φέρνοντας στο προσκήνιο την άρρηκτη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και μνημειακού πλούτου, μεταξύ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνολικά, 25 βραβευθέντες από 16 χώρες (από τις 43 χώρες της Ευρώπης) αναγνωρίσθηκαν για τα εντυπωσιακά τους επιτεύγματα στην αποκατάσταση, την έρευνα, τη μακροχρόνια προσφορά, και την εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.

Στη διάρκεια της τελετής οι Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, και ο Placido Domingo, Πρόεδρος της Europa Nostra απένειμαν το Βραβείο Κοινού στην Γεωργία στην αποκατάσταση ενός απομακρυσμένου ορεινού χωριού.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πυρκαγιά της Παναγίας των Παρισίων τον περασμένο Απρίλιο -ως ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα / σύμβολα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ειδικό βραβείο για την διάσωσή της απονεμήθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα του Παρισιού για την άμεση επέμβασή του.

Η βραδιά έκλεισε με ελληνικό χρώμα και τον διεθνούς φήμης Θεόδωρο Κουρεντζή και την ορχήστρα MusicAeterna σε έργα του Jean-Philippe Rameau.

Εξ’ άλλου, το πρόγραμμα παρουσιάσθηκε αναλυτικά από την δημιουργό του κα Λυδία Καρρά, στην εκδήλωση “Excellence Fair” -μια εκδήλωση αφιερωμένη στην προσπάθεια, την αφοσίωση και την αριστεία στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς- μεταξύ όλων των βραβευμένων έργων, την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, στο Hôtel de Ville.

Στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας Ευρωπαϊκής συνάντησης, με θέμα «European Policy Debate: “Cultural Heritage at the heart of the revival of the European project”/ Η Πολιτιστική Κληρονομιά στην καρδιά της αναγέννησης της Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε στο εξαιρετικά αποκατεστημένο College des Bernardins του 12-13ου αι., δίπλα στην Notre Dame, την Τετάρτη 30/10 με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων ο Franck Riester, Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, η Λυδία Καρρά εκλήθη να καταθέσει θέσεις και προτάσεις. Στην ομιλία της τόνισε τον ρόλο που μπορεί να παίξει το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» στην τόνωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, προωθώντας μια ολιστική εμπειρία του ευρωπαϊκού χώρου και τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μνημεία, φυσικό περιβάλλον και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (προφορική ιστορία, τοπικές πρακτικές, γαστρονομία).

«Το πρόγραμμα “Μονοπάτια Πολιτισμού” δημιουργήθηκε σε εποχή κρίσης, την βαρύτερη οικονομική κρίση σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόγραμμα πρόσφερε εργασία σε νέους ανθρώπους και έφερε χιλιάδες περιπατητές στην Ελλάδα. Η πεζοπορία μάς απομακρύνει από την καταναλωτική διάθεση του ταξιδιού με αυτοκίνητο σε έναν πιο μετριοπαθή ρυθμό ζωής, καθώς απαιτεί φυσική προσπάθεια και προσεκτική ματιά στο τοπίο. Μας ευαισθητοποιεί ξανά στην βαθιά αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης και πολιτιστικής κληρονομιάς στα τοπία της Ευρώπης και μας δίνει την ευκαιρία για πιο ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, απ΄ ότι πολλές μορφές μαζικού τουρισμού».

«Το τόσο σημαντικό αυτό βραβείο..», συνέχισε η Λ. Καρρά, «..το μοιραζόμαστε με τους εκατοντάδες πολίτες σε όλες τις κοινότητες στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα,14 περιοχές σε όλη την Ελλάδα – και αντίγραφό του θα θέλαμε να σταλεί στους Δήμους. Κι ακόμα το μοιραζόμαστε μαζί με τις θερμές μας ευχαριστίες, σε όλους όσοι στήριξαν το πρόγραμμα σταθερά και γενναιόδωρα, βοηθώντας τα Μονοπάτια Πολιτισμού να εξελιχθούν και να μεγαλώσουν: το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Φ. Ποταμιάνο και την οικογένειά του».

