Ισραήλ: Κατάρα αποκρυπτογραφήθηκε σε αρχαιοελληνικό δισκίο 1500 ετών

Κατάρα εναντίον ενός διάσημου χορευτή αποκάλυψε η αποκρυπτογράφηση επιγραφής σε ένα αρχαιοελληνικό δισκίο, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την ανακάλυψή της.





Το γεγονός ότι το δισκίο βρέθηκε στα ερείπια ενός τόσο περίφημου θεάτρου, υποδηλώνει ότι ο Μάννα πρέπει να ήταν γνωστός καλλιτέχνης αλλά είχε και κάποιον αποφασισμένο αντίπαλο. Σημαντικό θα ήταν και το διακύβευμα της φήμης, γράφει ο Καθηγητής της ρωμαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα, Attilio Mastrocinque, στο βιβλίο με τίτλο «Studies in Honour of Roger S.O. Tomlin».Ο άνθρωπος που καταριέται τον χορευτή, ζητά, μεταξύ άλλων, να «δεθούν» τα πόδια του και οι δυνάμεις να εμποδίσουν τον χορό του. «Τυφλώστε τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια, τα οποία πρέπει να είναι χαλαρά όταν χορεύει στο θέατρο...», αναφέρει η χαραγμένη επιγραφή. Για να γίνει αυτό, η κατάρα ζητά τη βοήθεια πολλών θεών, όπως ο Θωθ -αρχαίος Αιγύπτιος θεός της μαγείας και της σοφίας. Καλεί, επίσης, «τους δαίμονες του ουρανού, τους δαίμονες του αέρα, τους δαίμονες της γης, τους δαίμονες του κάτω κόσμου, τους δαίμονες της θάλασσας, των ποταμών και των πηγών», να βλάψουν τον Μάννα. «Θα πρέπει να κινείται αργά και να χάσει την ισορροπία του. Να λυγίσει», λέει η κατάρα.