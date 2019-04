Οι Βιβλιοθήκες με το βλέμμα στο μέλλον

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το 85ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), με θέμα «Libraries: dialogue for change» (Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή).





Εθελοντές - Συνέδριο IFLA 2017

Το συνέδριο θα εστιάσει στο πώς οι βιβλιοθήκες κάθε είδους, μεγέθους και θεματικού πεδίου θα προσπαθήσουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο και τις υπηρεσίες τους εν όψει των κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Άλλωστε, οι μετακινήσεις των πληθυσμών, οι πρόσφυγες, η κλιματική αλλαγή, η ανάδυση του ψηφιακού κόσμου, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, απαιτούν προσαρμογές και αλλαγές.

Ανακοίνωση της ανάληψης του συνεδρίου από την Ελλάδα - Συνέδριο IFLA 2018

Η παρακολούθηση του συνεδρίου αποτελεί επιμορφωτική δραστηριότητα για τους συνέδρους και μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και συναντήσεων. Το προσωπικό των ελληνικών βιβλιοθηκών που θα συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην επιστήμη της πληροφόρησης, καθώς και για καλές πρακτικές για τις βιβλιοθήκες, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα. Μέσω του συνεδρίου, εξάλλου, οι ελληνικές βιβλιοθήκες θα παρουσιάσουν τις αξίες, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Ανακοίνωση της ανάληψης του συνεδρίου από την Ελλάδα - Συνέδριο IFLA 2018

Η IFLA εκπροσωπεί από την ίδρυσή της, το 1927, τις ενώσεις των βιβλιοθηκονόμων και τα ιδρύματα βιβλιοθηκών παγκοσμίως. Ορίζει τη διεθνή ατζέντα για το επάγγελμα και συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς, όπως η UNESCO, συμβάλλοντας στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων μέσω των βιβλιοθηκών. Διοργανώνει κάθε χρόνο τον Αύγουστο, σε διαφορετική χώρα, το συνέδριό της, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για τον χώρο των βιβλιοθηκών.

