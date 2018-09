Εστίες μικροβίων τα σημεία ελέγχου στα αεροδρόμια

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μια εντυπωσιακή και πρωτότυπη μελέτη, η οποία διεξήχθη με τη συνεργασία ομάδας ερευνητών από τη Φινλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία έφερε στο φως της δημοσιότητας το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που μπορεί να προκύψει από τις μετακινήσεις μας στα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πάνω από το ήμισυ όλων των δίσκων ή των κάδων ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι αρχές του αεροδρομίου στα σημεία ελέγχου των επιβατών φέρουν ιούς που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Όπως αναφέρει στο άρθρο της στο news-medical.net, η Ananya Mandal, MD, Medical Doctor, Clinical Pharmacologist, οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που συνιστούν στους επιβάτες, να πλένουν τα χέρια τους μόλις περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου. Ενώ, καταγράφουν στη μελέτη αυτή και πολλά ακόμα σημεία μέσα στα αεροδρόμια, τα οποία αποτελούν εστίες μικροβίων, όπως για παράδειγμα οι παιδότοποι των αεροδρομίων, οι οποίοι διαπιστώθηκαν ότι έχουν μολυσματικά μικρόβια σε μεγάλο βαθμό.

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό BioMed Central Infectious Diseases, και για την οποία συνεργάστηκαν οι επιστήμονες από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας της Φινλανδίας και το Πανεπιστήμιο του Nottingham ελήφθησαν δείγματα πλαστικών δίσκων και δοχείων ασφαλείας αερολιμένων από το αεροδρόμιο του Ελσίνκι έτσι ώστε να εξεταστούν οι επιφάνειες. Τα δείγματα αυτά λήφθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής της γρίπης το 2015 και το 2016.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά

Από τα 8 δείγματα τα 4 περιείχαν ρινοϊό ή αδενοϊό, ιοί οι οποίοι ευθύνονται για κρυολογήματα και αναπνευστικές λοιμώξεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτοί οι δίσκοι διαλογής των προσωπικών μας αντικειμένων, δηλαδή αυτοί οι μεγάλοι δίσκοι στους οποίους τοποθετούμε τα ρούχα και τα προσωπικά μας είδη για να περάσουν από τον έλεγχο του αεροδρομίου, είναι "συνήθως μολυσμένοι" και πιάνοντας αυτές τις επιφάνειες είναι πιθανό να πιάσουμε και τους μολυσματικούς ιούς. Όπως λένε, στη μελέτη παρατηρήθηκε υπερβολικά μεγάλη συχνότητα ιών στους πλαστικούς δίσκους που χρησιμοποιούνται στα σημεία ελέγχου ασφαλείας για την εναπόθεση χειραποσκευών και προσωπικών αντικειμένων. Ενώ, σημείωσαν ότι, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους Αμερικανούς, καθώς υποχρεώνονται να τοποθετήσουν πιθανά τρόφιμα ή σνακ που μεταφέρουν απευθείας πάνω στον πλαστικό κάδο.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα αεροδρόμια αυτά, μπορεί να αποτελούν ένα πιθανό τομέας κινδύνου από τον οποίο οι μολύνσεις μπορούν να εξαπλωθούν τόσο ώστε να έχουμε πιθανές πανδημίες. Οι πανδημίες είναι αυτές που εξαπλώνονται από χώρα σε χώρα, σημειώνουν και αναφέρουν ως παράδειγμα την εκδήλωση του SARS το 2002 και την πανδημία Ebola το 2014.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν από αυτή τη μελέτη ότι όλοι οι αερολιμένες θα πρέπει να παρέχουν χειρωνακτικά απολύμανσης στους επιβάτες πριν και μετά την είσοδο σε κάθε σημείο ελέγχου ασφαλείας και οι δίσκοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρό καθαρισμό και απολύμανση σε συχνές χρονικές περιόδους.

Οι τουαλέτες πιο καθαρές από τους παιδότοπους

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που αναφέρουν στη μελέτη τους, οι τουαλέτες και τα πόμολα μέσα στα αεροδρόμια είναι πιο καθαρά από τους δίσκους που χρησιμοποιούνται στα σημεία ελέγχου. Και ο λόγος είναι ότι ο κόσμος πλένει τα χέρια του στα σημεία αυτά. Οι ερευνητές πήραν τα μάκτρα από 42 καθίσματα τουαλέτας, καπάκια, κουμπιά, κουμπιά πόρτας και κλειδαριές κ.λπ. στο αεροδρόμιο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ιοί πάνω τους.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε επίσης για ιούς στο αεροδρόμιο και σε άλλα σημεία του και διαπίστωσε ότι, υπήρχε μεγάλη συχνότητα αυτών των ιών ακόμη και στα κουμπιά του τερματικού σταθμού πληρωμών του φαρμακείου του αεροδρομίου του Ελσίνκι. Περίπου τα μισά από τα δείγματα που εξέτασαν ήταν θετικά για τον ρινοϊό και τον ανθρώπινο κοροναϊό. Επιπλέον, 1 στα 3 δείγματα από τα γυάλινα διαχωριστικά στα γραφεία στο σημείο ελέγχου διαβατηρίων που εξετάστηκαν ήταν θετικά για ρινοϊό. Και τέλος, τα παιχνίδια στην περιοχή του αεροδρομίου που είναι για τα παιδιά, είχαν πολύ υψηλά ποσοστά μόλυνσης με αυτούς τους ιούς, με ένα παιχνίδι μάλιστα να φτάνει στο 67% θετικό ως προς τους ιούς.

Εύκολη λύση τα αντιμικροβιακά καθαριστικά

Μια απλή και γρήγορη λύση, όπως λένε οι ερευνητές, θα ήταν να σκουπίζονται αυτές τις επιφάνειες συχνά με απολυμαντικά. Όπως εξηγούν, υπάρχουν πολλά “καθαριστικά” όπως αυτά τα αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας, σπρέι, υγρά, μαντηλάκια κ.α. τα οποία μπορούν να σκοτώσουν αυτούς τους ψυχρούς ιούς ακόμη και τον ιό της γρίπης και να μειώσουν τον κίνδυνο "έμμεσης μετάδοσης" που συμβαίνει όταν κανείς έρχεται σε επαφή με μολυσμένη επιφάνεια.

Στοιχεία για τη μελέτη: Deposition of respiratory virus pathogens on frequently touched surfaces at airports, Niina Ikonen, Carita Savolainen-Kopra, Joanne E. Enstone, Ilpo Kulmala, Pertti Pasanen, Anniina Salmela, Satu Salo, Jonathan S. Nguyen-Van-Tam, Petri Ruutu, BMC Infectious Diseases, https://doi.org/10.1186/s12879-018-3150-5