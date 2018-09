Το φθινόπωρο μιλά σε όλους τους τόνους του μπλε

Το καλοκαίρι οδεύει ολοταχώς προς το τέλος του παραχωρώντας τη θέση του στις τάσεις του φθινοπώρου, δυνατότερη εκ των οποίων θεωρείται το μπλε χρώμα.

Το μπλε ταιριάζει σε κάθε γκαρνταρόμπα, χωρίς να γίνεται το επικέντρο του ενδιαφέροντος, διαθέτοντας ωστόσο τη δύναμη να φιλοξενήσει όποιο χρώμα επιλέξει να σταθεί δίπλα του.

Πέρα από τα προφανή (λευκό, κόκκινο), η ομάδα του In Icons We Trust σας προτείνει να δοκιμάστε να το παντρέψετε με καφέ ή μαύρα αξεσουάρ και γκρι λεπτομέρειες.

Ένα λεπτό κι ανάλαφρο πουλόβερ με φίνα πλέξη θα αποτελέσει το ιδανικό συμπλήρωμα μίας απογευματινής εμφάνισης, ακόμη και στους τέσσερις τοίχους του γραφείου.

Εάν δοκιμάσετε τη γοητεία του γκρι, τολμήστε να το συνδυάσετε με φωτεινά μπλε μεγαλύτερης χρωματικής έντασης ώστε να υποστηρίξετε σωστά την επιλογή σας.

Δύο διαφορετικά μπλε μπορούν να συνυπάρξουν άνετα σε μία εμφάνιση, χωρίς να επιχειρήσουν να κλέψουν το ένα από τη γοητεία του άλλου. Αντιθέτως, λειτουργούν συμπληρωματικά δημιουργώντας χρωματικά layers που δίνουν βάθος και άποψη.

Τα παπούτσια σας μπορούν να επιβάλλουν την δύναμη του καφέ σε μία ενδιαφέρουσα, γυαλιστερή εκδοχή που χαρίζει προσωπικό στιλ και δείχνει τόλμη και αυτοπεποίθηση. Οι κάλτσες σας δεν χρειάζεται να είναι εμφανείς.

Πουλόβερ και κοτλέ παντελόνι Pepe Jeans. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition», Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Δερμάτινα monk-strap παπούτσια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95, Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Styling: Βίβιαν ΡουβέλαΚείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

