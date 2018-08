Μαγιό για βουτιές στον κόσμο του στιλ

Μπορεί αυτές οι ημέρες για τους περισσότερους να αποτελούν μία πιο χαλαρή περίοδο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως και το στιλ πηγαίνει διακοπές.

Πέρα από τον σωματότυπο, το μαγιό που καλείται να επιλέξει κανείς οφείλει να αντιπροσωπεύει και το προσωπικό του στιλ.

INICONSWETRUST Βαμβακερό πόλο και μαγιό όλα Hackett, Διαθεσιμα από την Shop & Trade. Γυαλια ηλίου Rayban, Διαθεσιμα από τη Luxottica Hellas. Ρολόι IWC Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Laureus Sport for Good Foundation”. Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Η ομάδα του In Icons We Trust παραθέτει τρεις προτάσεις που καθρεφτίζουν τα τρία διαφορετικά καλοκαιρινά πρόσωπα του ίδιου άνδρα.

Ριγέ και σοβαρό

INICONSWETRUST

Ένα μαγιό σε ίσια γραμμή και σχετικά κοντά στο γόνατο, που αναπαράγει τις ρίγες του αγαπημένου σας business πουκάμισου, σας κρατάει σε επαφή με τη σοβαρή πλευρά του χαρακτήρα σας.

Αυτό είναι το ιδανικό κομμάτι για άνδρες που επιθυμούν την ασφάλεια στις επιλογές τους, ενώ η φαρδιά του φόρμα κολακεύει και τα πιο δύσκολα σώματα. Συνδυάστε το με ένα ριγέ πουκάμισο με κλασικό ή mao γιακά, για να δείξετε ότι έχετε αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ ξέρετε και πώς να την ελαφρύνετε.

Prints, please

INICONSWETRUST

Αφού έχετε ξεπεράσει το στάδιο του αθλητικού στιλ και της surf βερμούδας, φτάσατε στο σημείο να ραφινάρετε τόσο το στιλ σας ώστε να επενδύσετε σε ένα έξυπνο μαγιό με prints.

Η επιλογή δείχνει έναν άνδρα που ξέρει τι ζητεί, αλλά και τι του ταιριάζει. Ένα εντυπωσιακό ρολόι κι ένα απλό πόλο μπλουζάκι είναι ό,τι χρειάζεστε.

Agent orange

INICONSWETRUST

Κοντό, πορτοκαλί και άνετο. Αυτό είναι το μαγιό του sartorialist που βλέπει το καλοκαίρι σαν μία ακόμη ευκαιρία να αναδείξει το ιδιαίτερο στιλ του, που ακροβατεί ανάμεσα στο hippie chic και τις δυναμικές αναφορές σε αρχετυπικά ιταλικά πρότυπα.

Φορέστε το άφοβα με το «δύσκολο» κοντομάνικο πουκάμισό σας, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία.

THE LOOKS

Ριγέ και σοβαρό

Ριγέ πουκάμισο και ριγέ μαγιό, όλα Hackett. Διαθέσιμα από την Shop & Trade.

Ρολόι IWC Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Laureus Sport for Good Foundation». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Prints, please

Βαμβακερό πόλο και μαγιό όλα Hackett. Διαθέσιμα από την Shop & Trade.

Γυαλιά ηλίου Rayban. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.



Agent orange

Βαμβακερό πουκάμισο με πάτερν και μαγιό όλα Pepe Jeans. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Γυαλιά οράσεως Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

INICONSWETRUST Ρολόι IWC Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Laureus Sport for Good Foundation”. Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Styling: Βίβιαν ΡουβέλαΚείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα