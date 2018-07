Το σωστό άρωμα ανάλογα με την ώρα της ημέρας

Η επιλογή του ιδανικού αρώματος ανάλογα με την ώρα της ημέρας παίζει σημαντικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς σύμφωνα με έρευνες η αίσθηση της όσφρησης αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεδομένου ότι το πρωί η όσφρηση είναι εντονότερη αλλά μειώνεται σταδιακά καθώς η μέρα προχωράει, είναι απαραίτητο να προσαρμόζει κανείς το άρωμα που επιλέγει ανάλογα με την ώρα.

Για παράδειγμα, είναι προτιμότερο να μην φορά κανείς ένα πολύ έντονο άρωμα στο γραφείο ή στο γυμναστήριο και ένα πιο δροσερό σε μια βραδινή έξοδο.

Πρωί

Η ανάμιξη ανάλαφρων εσάνς από λεμόνι, κίτρο, φρέσκα λουλούδια και γρασίδι με κλασικά συστατικά της αρωματοποιίας δίνει εκπληκτικές συνθέσεις. Δροσερές και φίνες αλχημείες, που έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μοναδικές εικόνες όπως ένας πρωινός περίπατος στην εξοχή, το άρωμα ενός ανθισμένου λεμονόκηπου, το ανοιξιάτικο αεράκι.

Οι αρωματικές συνθέσεις eaudetoilette. L’Eau και cologne θεωρούνται ιδανικές. Αρωματίζουν την επιδερμίδα με φρεσκάδα ενώ ταυτόχρονα τονώνουν τη διάθεση και μπορούν να μας συνοδεύουν στο ξεκίνημα της ημέρας. Συνήθως αποτελούνται από μικρότερη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια και αλκοόλ και έχουν μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τα χειμερινά eaudeparfum, τα οποία είναι πιο έντονα.

Ακόμα κι αν ένας άνδρας παραμένει πιστός σε ένα συγκεκριμένο άρωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, υπάρχουν στιγμές που αναζητά να πειραματιστεί με μια νέα πιο ελαφριά σύνθεση ή εναλλακτικά με την light εκδοχή του αρώματος που φοράει.

Δεδομένου ότι οι πολύ βαριές και έντονες μυρωδιές ταιριάζουν καλύτερα στις βραδινές εξόδους, για το απόγευμα προτιμάμε εσάνς με πιο ελαφριές συνθέσεις που να περιέχουν ντελικάτα λουλούδια, πράσινες νότες, κίτρο και φρούτα.

Οι νέες ευωδιές είναι γεμάτες ενέργεια που αποκαλύπτεται μέσα από ξεχωριστές νότες που ντύνουν την επιδερμίδα με μια εκλεπτυσμένη αύρα ιδανική να μας συντροφεύει από τα απογευματινά meetingsμέχρι τα earlydrinks.

Σε αντίθεση με τις δροσερές μυρωδιές που ταιριάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, για το βράδυ μπορούμε να επιλέξουμε αρώματα που δίνουν βάθος στην τελική μυρωδιά μέσα από πιο αυστηρές νότες όπως είναι το σανδαλόξυλο, ο κέδρος και οι δυνατές εσάνς λουλουδιών, όπως το γιασεμί και η ορχιδέα.

Ένας διαφορετικός αρωματικός χαρακτήρας πιο μυστηριώδης και σαγηνευτικός που συνδυάζεται με λουλούδια και musk για να κάνει περισσότερο αινιγματική κάθε εμφάνιση.

