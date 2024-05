Ενθουσιώδης υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στη Μασσαλία

Ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στη Μασσαλία. Το ιστορικό και μεγαλοπρεπές ιστιοφόρο «Belem» έφθασε ύστερα από 12 ημέρες ταξιδιού στον προορισμό του, έχοντας αποπλεύσει από την Ελλάδα.

Περισσότερα από χίλια σκάφη θα συνοδεύσουν την «παρέλαση» του Belem γύρω από τον κόλπο της Μασσαλίας.

Marseille celebrates with drones and fireworks ahead of the Olympic flame's arrival https://t.co/cwduExZ1cF pic.twitter.com/XE63p1lJel

— Reuters (@Reuters) May 8, 2024