Νέα Φιλαδέλφεια: Το χρονικό της αιματηρής επιδρομής των χούλιγκανς

Σε τραγωδία με έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες εξελίχθηκαν τα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια αργά το βράδυ της Δευτέρας, και μία ημέρα πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Νεκρός είναι ένας 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία: «Βραδινές ώρες εξωτερικά του γηπέδου OPAP ARENA στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά από συμπλοκή μεταξύ οπαδών, τραυματισμένο άτομο από αιχμηρό αντικείμενο διεκομίσθη σε νοσοκομείο οπού υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση Δ.Α.Α.»

07.08.2023, AEK Athens vs BBB (Dinamo Zagreb), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Όσον αφορά τους οκτώ τραυματίες είναι τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Για τα επεισόδια οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 96 προσαγωγές: οι 88 είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες.

Παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών που είχε αποφασίσει η UEFA, οι Κροάτες κατάφεραν να φτάσουν με φάλαγγα από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πάνω από 100 οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

08.08.2023, Dinamo BBB hooligans at Train station in Athens before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

