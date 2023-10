Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ποια χώρα έχει την πρωτοκαθεδρία στην προσέλκυση ξένων φοιτητών

Μετά το Brexit, ο παγκόσμιος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-μίας από τις πιο ισχυρές βιομηχανίες της Βρετανίας- αναδιατάσσεται, καθώς αποχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο χιλιάδες φοιτητές από κράτη- μέλη της ΕΕ, με την αλλαγή του καθεστώτος φοίτησης στη χώρα και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στα δίδακτρα και τους όρους διαμονής.

Μεγάλο τμήμα του μετακινούμενου αυτού φοιτητικού πληθυσμού και των νέων φοιτητών κατευθύνθηκε σε πανεπιστήμια στην Ολλανδία, όμως πλέον η χώρα αναζητά επιτακτικά λύσεις σε παράπλευρες επιπτώσεις αυτής της τεράστιας ζήτησης, με κυριότερο το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς για να σπουδάσει κάποιος στη χώρα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει στέγη, η εξεύρεση της οποίας έχει καταστεί πλέον αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Παράλληλα, όμως, πέρα από το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει να σπουδάσει κανείς, όποια ακαδημαϊκή κατεύθυνση και να ακολουθήσει σύντομα θα διαπιστώσει πόσο σημαντικές για το μέλλον του είναι οι δυναμικά εξελισσόμενες έννοιες της διεπιστημονικότητας και της εξειδίκευσης, στις οποίες καθημερινά όλο και πιο καθοριστικά εισέρχεται ο παράγοντας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με τις αλλαγές που σηματοδοτεί και στην Ελλάδα ο σχεδιασμός να προχωρήσουν, με νομική βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, διακρατικές συμφωνίες με χώρες, πανεπιστήμια των οποίων ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην χώρα, η επιλογή πανεπιστημίου για σπουδές στο εξωτερικό έχει εξελιχθεί σε γρίφο για μαθητές και τους γονείς τους, που καλούνται να συνεκτιμήσουν όλες αυτές τις παραμέτρους.

Εκπρόσωποι 70 πανεπιστημίων συναντούν μαθητές από τη Β.Ελλάδα

Ουσιαστικές απαντήσεις σε στοχευμένες ερωτήσεις και ανησυχίες κάθε ενδιαφερόμενου παρέχονται σήμερα- στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια (16:00-20:00, κλειστό Γυμναστήριο, Tracy Hall, Tsipos Hall), που φιλοξενεί περισσότερα από 70 πανεπιστήμια και κολέγια από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες του κόσμου, στη Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων 2023 που διοργανώνει σε συνεργασία με το Pierce – The American College of Greece. Αντίστοιχη παρουσίαση έγινε χθες στην Αθήνα. Η Έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος είναι δωρεάν.

«Στόχος είναι να δώσουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να συνομιλήσουν οι ίδιοι με εκπροσώπους των πανεπιστημίων. Περιμένουμε τα παιδιά να έλθουν με όρεξη, καθώς έχουν ταξιδέψει 90 άτομα από όλον τον κόσμο για να τους γνωρίσουν και να απαντήσουν στις απορίες τους. Βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από αμερικανικά και πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη. Το κάθε παιδί αναζητεί το δικό του μονοπάτι και κάθε παιδί έχει τις δικές του ερωτήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γεωργία Προεστοπούλου, Διευθύντρια του Τμήματος Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό του Κολλεγίου Ανατόλια, που είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης.

Τσεχία, Ισπανία και Ιταλία προσελκύουν ξένους φοιτητές

Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα τα οποία είναι περισσότερο κοινά μεταξύ των μαθητών η κ. Προεστοπούλου, εξήγησε ότι «η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά στο τι χρειάζονται και τι πρέπει να κάνουν για να έχουν μια πετυχημένη αίτηση σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ανησυχούν αν είναι αρκετά καλοί, αν έχουν να παρουσιάσουν επαρκείς δραστηριότητες έξω από την τάξη».

Ερωτηθείσα σχετικά με την επόμενη του Brexit μέρα για τα βρετανικά πανεπιστήμια η κ. Προεστοπούλου σημείωσε ότι στο βασικό θέμα του ύψους των διδάκτρων, υπάρχει πλέον μία διακύμανση. Υπάρχουν πανεπιστήμια που κάνουν τη δική τους αξιολόγηση και προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο τοπίο, ενώ σχετικά με τη μεγάλη ζήτηση για τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας και την προοπτική εξεύρεσης λύσεων στο θέμα της στέγασης των φοιτητών παρατήρησε ότι το θέμα έχει φτάσει και στο κοινοβούλιο της χώρας. Για τους Έλληνες, όπως σχολίασε η ίδια, είναι ένας προορισμός που «χωράει» στον προϋπολογισμό αρκετών οικογενειών, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο το θέμα της στέγασης. Έτσι προσπαθούν άλλα πανεπιστήμια να ανοίξουν στον έξω κόσμο. «Η Πράγα, όπως είπε, δουλεύει δυναμικά να προσελκύσει φοιτητές, όπως και πανεπιστήμια στην Ισπανία και Ιταλία».

Αναφερόμενη στα κριτήρια επιλογής αντικειμένου σπουδών η κ. Προεστοπούλου διευκρίνισε ότι «δεν ισοδυναμούν την εκπαίδευση με το επάγγελμα, καθώς σε αυτή τη γενιά προβλέπεται ότι θα αλλάξουν έως και πέντε φορές επάγγελμα».

«Είναι ένας λόγος ακόμη που έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον μαθητών για σπουδές στο εξωτερικό, γιατί δίνεται δυνατότητα να συνδυάσουν ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα», επισήμανε, φέροντας το παράδειγμα φοιτητών που συνδύασαν τη φωτογραφία με τη βιολογία, ή τα μαθηματικά με τη φιλοσοφία. «Βλέπουμε μαθητές να κάνουν συνδυασμούς σε ακαδημαϊκά πεδία που δε θα μπορούσε πριν λίγα χρόνια να φανταστεί κανείς, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα, ακόμη και στις ανθρωπιστικές σπουδές», επισήμανε.

«Σε παγκόσμια κλίμακα είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν μπορώ να φανταστώ τι ενδέχεται να γίνει στα επόμενα πέντε χρόνια. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές και το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις καινούργιες κατευθύνσεις, νομίζω ότι μόνο υπέρ μας θα είναι αυτό σε κάθε περίπτωση», κατέληξε η κ. Προεστοπούλου.

«Τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην εκδήλωση»

Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση εντάσσονται στα καλύτερα των χωρών τους, χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος, ποικιλία και ευελιξία στα προγράμματα σπουδών, και πολλά από αυτά προσφέρουν υποτροφίες ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας. Μεταξύ αυτών είναι τα: Bard College, Bocconi University, Cardiff University, Emerson College, Franklin & Marshall College, London School of Economics and Political Science, Mount Holyoke College, New York University, Pomona College, Temple University, The University of Chicago, University of Sussex, University of Warwick, Worcester Polytechnic Institute, κά.