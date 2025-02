Χαριτωμένα μικρά ζωάκια γίνονται viral σε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία – Τι συμβαίνει όταν μεγαλώνουν

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν ζωολογικό κήπο ή ενυδρείο είναι να γίνει viral ένα από τα ζώα που ζουν εκεί.

Αρκεί να δείτε τις πολύωρες ουρές για την Moo Deng, έναν πυγμαίο ιπποπόταμο στην Ταϊλάνδη που έγινε είδηση στο διαδίκτυο μετά τη γέννησή του τον Ιούλιο του 2024. Το αυθόρμητο ζώο είναι τώρα ένα πλήρες εμπορικό σήμα, με τον ανοιχτό ζωολογικό κήπο Khao Kheow να πουλάει εμπορεύματα Moo Deng και ακόμη και να κυκλοφορεί ένα single «από» τον ιπποπόταμο σε πολλές γλώσσες.

Εν τω μεταξύ, ο Πέστο – ένα μωρό βασιλικός πιγκουίνος που έτρωγε περισσότερα ψάρια από τους γονείς του από τη στιγμή που ήταν λίγων εβδομάδων – είναι επίσης μια διαδικτυακή διασημότητα, με ανθρώπινους αστέρες όπως η Ολίβια Ροντρίγκο και η Κέιτι Πέρι να σταματούν για να τον γνωρίσουν.

Κι όταν αλλάζουν;

Τι συμβαίνει όμως όταν αυτά τα χαριτωμένα ζώα γίνονται, λοιπόν, λιγότερο χαριτωμένα;

Το ενυδρείο Sea Life της Μελβούρνης σχεδιάζει ήδη την επόμενη φάση της ζωής του Πέστο – και απαντά στις ερωτήσεις του κοινού σχετικά με την αλλαγή της εμφάνισής του. Είναι φυσιολογικό για τους βασιλικούς πιγκουίνους να χάνουν τα φτερά τους μέχρι να γίνουν περίπου ενός έτους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στο κολύμπι. Ως αποτέλεσμα, λέει εκπρόσωπος του ενυδρείου, οι επισκέπτες έχουν αρχίσει να ρωτούν γιατί ο Πέστο μοιάζει διαφορετικός – ή γιατί δεν μπορούν να τον βρουν καθόλου. «Μερικοί επισκέπτες πιστεύουν ότι τον έχουμε απομακρύνει εντελώς από την έκθεση», λέει ο εκπρόσωπος. «Ο περισσότερος χρόνος της ομάδας ξοδεύεται στο να τον υποδεικνύει στους επισκέπτες επειδή μοιάζει τόσο διαφορετικός τώρα». Η ουσία είναι ότι τα χαριτωμένα ζωάκια κερδίζουν χρήματα.

Τα εισιτήρια εισόδου είναι μόνο η αρχή. Πολλοί ζωολογικοί κήποι και ενυδρεία προσφέρουν ειδικά πακέτα «πίσω από τα παρασκήνια» ή «ζωόφιλος για μια μέρα» σε πολύ υψηλότερες τιμές. Στο Sea Life της Μελβούρνης, τα κανονικά εισιτήρια εισόδου για ενήλικες ξεκινούν από 51 δολάρια, ενώ το Penguin Passport – το οποίο περιλαμβάνει 45λεπτη ξενάγηση στο χώρο των πτηνών και μια ματιά στον τρόπο παρασκευής της τροφής τους – κοστίζει 199 δολάρια.

Το πραγματικό τζάκποτ, όμως, είναι τα εμπορεύματα. Τα λούτρινα ζωάκια, τα μπλουζάκια, τα μαγνητάκια ψυγείου, τα μπρελόκ, τα παιδικά βιβλία και άλλα επώνυμα προϊόντα είναι ένας σημαντικός τρόπος για τους ζωολογικούς κήπους και τα ενυδρεία να βγάλουν χρήματα. Τίποτα από αυτά δεν εκπλήσσει τον καθηγητή Neil Carr από το Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Otago της Νέας Ζηλανδίας. «Οι ζωολογικοί κήποι ασχολούνται με την ψυχαγωγία», λέει. «Οι επισκέπτες δεν είναι η μόνη ροή [εσόδων]. Για να βγεις από σχεδόν οποιονδήποτε ζωολογικό κήπο ή ενυδρείο στον κόσμο τώρα πρέπει να περάσεις από το κατάστημα». Ο Carr κάνει διάκριση μεταξύ αυτού που αποκαλεί «front of house» και «back of house» στους ζωολογικούς κήπους. Το «front of house» είναι αυτό που μπορούν να δουν οι επισκέπτες, ενώ το «back of house» είναι όλα όσα κάνει το προσωπικό στα παρασκήνια.

Όταν τα ζώα γίνονται μάρκες

Για πολλά τουριστικά αξιοθέατα με επίκεντρο τα ζώα, ένα ζώο που γίνεται viral μπορεί να είναι σαν μια παλίρροια που ανεβάζει όλες τις βάρκες. Και λίγα πράγματα μπορούν να φέρουν περισσότερη προσοχή και έσοδα σε έναν ζωολογικό κήπο, λέει ο Carr, από ένα μωρό πάντα.

Το Ocean Park, ένα θεματικό πάρκο, ζωολογικός κήπος και ενυδρείο στο Χονγκ Κονγκ, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Η Ying Ying, το γηραιότερο θηλυκό πάντα του πάρκου, γέννησε δίδυμα το Νοέμβριο του 2024, ρίχνοντας την πόλη με τα μούτρα στον πυρετό των πάντα. Το αξιοθέατο αγκάλιασε την εμμονή με τα πάντα, μοιράζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μικρο-ενημερώσεις για όλα όσα έκαναν τα δίδυμα (ένα αρσενικό και ένα θηλυκό) και δημοσιεύοντας φωτογραφίες που τράβηξαν οι φύλακες του ζωολογικού κήπου. Αυτό βοήθησε να κρατήσει τον κόσμο απασχολημένο και ενδιαφερόμενο, αφού τα μωρά δεν θα εκτεθούν στο Ocean Park μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Πηγή: CNN