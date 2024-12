Σεισμός 7,3 ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου: Συγκλονίζουν τα βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες για νεκρούς. Τοπικά μέσα εκφράζουν φόβους για πολλά θύματα, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών, εντοπίστηκε μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτ Βίλα, πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας, και το εστιακό βάθος του ήταν περίπου 43 χιλιόμετρα, σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αμερικανών σεισμολόγων, που αρχικά έκαναν λόγο για εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Αρχικά εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ήρθη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Παπούα Νέα Γουινέα, «η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πορτ Βίλα υπέστη αξιοσημείωτες ζημιές και θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας». Απηύθυνε σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στα νησιά Βανουάτου να επικοινωνήσουν μαζί της αν «χρειάζονται βοήθεια».

There’s pretty horrific damage to infrastructure in Port Vila, Vanuatu, after the 7.3 magnitude #earthquake today.

We’re seeing flattened/collapsed buildings, rubble everywhere.

Thankfully though, the tsunami threat has been cancelled.

Thoughts are with the people of Vanuatu RN pic.twitter.com/C3mlvIswB5

— Nick Sas (@Sasbites) December 17, 2024