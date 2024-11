Σερβία: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό (βίντεο)

Ειδικότερα, βουλευτές της αντιπολίτευσης με την έναρξη της συνεδρίασης σήκωσαν πλακάτ όπου απεικονίζονται ματωμένα χέρια ενώ φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Η αντιπολίτευση θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, όταν 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν.

Chaos erupts in Serbia’s Parliament as government and opposition clash!

Opposition demands PM Vučević’s resignation over Novi Sad tragedy, accusing the govt of corruption and negligence. Protests escalate with banners: “Corruption kills” and “Blood on your hands.”#Serbia… pic.twitter.com/Xp3VLeXxEo

