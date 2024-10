Ερντογάν: Η Τουρκία ξέρει πού θα στοχεύσει τελικά ο επεκτατισμός του Ισραήλ – Η Χαμάς αγωνίζεται για την τιμή του μουσουλμανικού κόσμου

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Τουρκία θα αποκαλύψει την υποκρισία της Δύσης στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι η ιστορία δεν θα συγχωρήσει ποτέ όσους χειροκρότησαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «που έχει στα χέρια του αίμα χιλιάδων ανθρώπων».

Είπε επίσης ότι «η Τουρκία ξέρει πού θα στοχεύσει τελικά ο επεκτατισμός του Ισραήλ», το οποίο χαρακτήρισε «σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση».

«Η Τουρκία γνωρίζει ότι η Χαμάς αγωνίζεται επίσης για την τιμή του μουσουλμανικού κόσμου στη Γάζα» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με τη Daily Sabah.

