Ντ. Τουσκ: «Η βάναυση επίθεση στη Μόσχα να μη γίνει πρόσχημα για κλιμάκωση της βίας»

Την ελπίδα ότι «η βάναυση επίθεση» στη Μόσχα δεν θα γίνει «πρόσχημα για κλιμάκωση της βίας», εξέφρασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 133 άνθρωποι σύμφωνα με την ανακριτική επιτροπή της Ρωσίας, όμως η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today έκανε λόγο για 143 νεκρούς.

“Η Πολωνία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη βάναυση επίθεση. Όλοι μας πενθούμε για τις οικογένειες των θυμάτων. Ελπίζουμε ότι αυτή η ανείπωτη τραγωδία δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από οποιονδήποτε για κλιμάκωση της βίας και της επιθετικότητας”, έγραψε ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Poland strongly condemns the brutal attack at the Crocus City Hall in Moscow. We all grieve for the families of the victims. We hope that this terrible tragedy will not become a pretext for anyone to escalate violence and aggression.

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 23, 2024