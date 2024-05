Mytilineos: Άρχισε η διαδικασία του dual listing στο Λονδίνο

Ο Όμιλος Mytilineos σχεδιάζει διπλή εισαγωγή (dual listing) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και θα επενδύσει 3,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, δήλωσε ο Chief Executive Director του Ομίλου, Γιάννης Καλαφατάς, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας στο Μιλάνο, ο κ. Καλαφατάς ανέφερε ότι ο Όμιλος έχει επιλέξει ως συμβούλους τη Morgan Stanley και τη Citi για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η εταιρεία είχε κάνει γνωστό τον περασμένο μήνα ότι εξετάζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή σε άλλο διεθνές Χρηματιστήριο εντός των επόμενων 12-18 μηνών.

Ο κ. Καλαφάτας είπε επίσης ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε αναζήτηση μεγάλων συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Πρόσθεσε πάντως ότι η εταιρεία δεν είναι ακόμη σε θέση να κάνει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις.

