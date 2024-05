Σκληραίνει την στάση του το Ισραήλ απέναντι στην Ισπανία: Απαγορεύει την παροχή προξενικών υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ συνεχίζει να αντιδρά σε διπλωματικό επίπεδο στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Ισπανία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Ως τελευταία κίνηση, ζήτησε από το ισπανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ να σταματήσει από την 1η Ιουνίου να παρέχει υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους.

Από την 1η Ιουνίου το ισπανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ «θα μπορεί να παρέχει προξενικές υπηρεσίες αποκλειστικά στους κατοίκους της προξενικής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ και δεν θα επιτρέπεται να ασκεί προξενική δραστηριότητα για λογαριασμό των κατοίκων της Παλαιστινιακής Αρχής», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ίσραελ Κατς δήλωσε στο Twitter: «σήμερα έθεσα σε εφαρμογή προκαταρκτικά τιμωρητικά μέτρα εναντίον του προξενείου της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ μετά την αναγνώριση από την ισπανική κυβέρνηση ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Δεν θα ανεχθούμε να πλήττεται η κυριαρχία και η ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο ίδιος.

