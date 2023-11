Μπάιντεν: Έχει πάρει λίγο παραπάνω από όσο ήλπιζα στον Νετανιάχου για να συμφωνήσει σε πολυήμερη ανθρωπιστική παύση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε γνωστό ότι έχει ζητήσει από το Ισραήλ «ανθρωπιστική παύση μεγαλύτερη των τριών ημερών», αν και διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα» γενικής κατάπαυσης του πυρός.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, και ερωτηθείς εάν έχει απογοητευθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις καθυστερήσεις στην καθιέρωση ανθρωπιστικών παύσεων, ο Μπάιντεν απάντησε: «Έχει πάρει λίγο παραπάνω από όσο ήλπιζα» (να συμφωνήσει σε μια παύση).

Συνέχισε πάντως λέγοντας πως δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» για μια πιο μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, θα ωφελούσε τη Χαμάς.

Biden criticizes Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's response to the Hamas terrorist attacks: "He's taken a little longer than I hoped [to agree to a 'pause']" pic.twitter.com/SrgoMtbrvg

