Λευκός Οίκος: «Ναι» του Ισραήλ σε καθημερινές παύσεις 4 ωρών στη βόρεια Γάζα

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να εφαρμόζει 4ωρες παύσεις εχθροπραξιών σε περιοχές της βόρειας Γάζας κάθε μέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Κίρμπι, το Ισραήλ θα ενημερώνει τρεις ώρες πριν για τις παύσεις αυτές.

#UPDATE Israel has agreed to begin daily four-hour military pauses in northern Gaza to allow people in the area to flee the war with Hamas, the White House said on Thursday. pic.twitter.com/ES1gTrVhQD

