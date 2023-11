Γάζα: Βομβαρδισμό ψυχιατρικού νοσοκομείου και κτηρίου με δημοσιογράφους, καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι

Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους να καταγγέλλουν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Israeli fighter jets target the only psychiatric hospital in the Gaza Strip. #CeaseFireNow #ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/qcLpytmsTQ

Επιπλέον, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά, τρεις δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν, μετά από ισραηλινό χτύπημα στον Πύργο Άλ-Γκάφρι που φιλοξενεί και δημοσιογραφικά γραφεία.

#UPDATE: Israeli warplanes shelled with several missiles media offices in the Al-Ghafri Tower in #Gaza City.#GazaGenocide #GazaUnderAttack #PalestinianGenocide #GazaUnderAttack pic.twitter.com/Nt1eupKlSu

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 6, 2023