Εκπρόσωπος του Μπεν Γκουριόν διαψεύδει ανακοίνωση της Χαμάς για πλήγματα στο αεροδρόμιο

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ διέψευσε ότι ο διεθνής αερολιμένας επλήγη από ρουκέτες, σημειώνοντας πως η λειτουργία του συνεχίζεται απρόσκοπτα.

A spokesperson at #Israel’s Ben Gurion Airport denies that the airport was bombed, adding that operations there are ongoing.https://t.co/DWGCXy67Ly pic.twitter.com/0gtfEyC6rO

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 10, 2023