Πόλεμος στην Ουκρανία: Έσπασε η «πιο δύσκολη γραμμή» της ρωσικής άμυνας στην Ζαπορίζια;

Οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανόν «έσπασαν την πιο δύσκολη ρωσική γραμμή άμυνας» στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, όπου το Κίεβο έχει επικεντρωθεί διεκδικώντας τις περιοχές που ελέγχει η Μόσχα.

Αυτό υποστηρίζουν οι αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην τελευταία του έκθεση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο είχε σημειώσει νέα σημαντικά «τακτικά κέρδη» στην προσαρτημένη από τη Ρωσία νότια περιοχή της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις του να έχουν προωθηθεί σε ορισμένες ρωσικές αμυντικές θέσεις που αποτελούσαν ιδιαίτερη πρόκληση, αναφέρεται στην έκθεση.

Οι αναλυτές επικαλούνται γεωτοποθετημένο υλικό που δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου και δείχνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της περιοχής Νοβοπροκοπιβκα.

NEW: Ukrainian forces have made further tactically significant gains in western #Zaporizhia Oblast. https://t.co/DwI8bEVWc5

Several Ukrainian and Russian sources reported that Ukrainian forces are advancing through what Ukrainian and US sources suggested may be the most… pic.twitter.com/9XtAGtDnxD

— ISW (@TheStudyofWar) August 26, 2023