ΝΑΤΟ: Είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε την Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι «αποφασισμένο να βοηθήσει την Ουκρανία» απέναντι στη Ρωσία, η οποία «δεν κατάφερε να κάμψει την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού», μετά από έναν χρόνο πολέμου.

Η συμμαχία δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να τερματίσει «αμέσως» τον «παράνομο πόλεμό» της, ο οποίος επηρεάζει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και ενέργειας. Απαιτεί να λογοδοτήσει η Μόσχα για «εγκλήματα πολέμου».

