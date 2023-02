Ένας χρόνος πολέμου στην Ουκρανία μέσα από 50 φωτογραφίες

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία, επαναφέροντας τη σκιά του πολέμου στην Ευρώπη.

Αν και αρχικά έχασε πολλά εδάφη, η Ουκρανία κατάφερε να αντισταθεί αναγκάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τον βορρά και να επικεντρωθούν στα ανατολικά και νότια της χώρας. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπέλυσαν αντεπιθέσεις το φθινόπωρο, παίρνοντας πίσω το ένα πέμπτο του εδάφους που κατέλαβε αρχικά η Μόσχα. Πλέον οι μάχες έχουν εξελιχθεί σε ένα πόλεμο φθοράς, με τις δύο πλευρές να ετοιμάζονται για τις εαρινές τους επιθέσεις.

Ένα χρόνο μετά χιλιάδες είναι οι νεκροί, εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι, αμέτρητες οι πληγές. Ο πόλεμος, όποιοι και αν είναι οι παράγοντες που τον προκάλεσαν και όσο κι αν διαρκέσει, δημιούργησε μια ρωγμή στην παγκόσμια τάξη, από την οποία αναδύεται ένας νέος ψυχροπολεμικός κόσμος.

Κοιτώντας πίσω τι έμεινε; Οι σφαγές αμάχων και η Μαριούπολη, η ενεργειακή κρίση και η αλλαγή πλεύσης της Δύσης, οι σφοδρές μάχες, η αντεπίθεση της Ουκρανίας και οι προσαρτήσεις της Ρωσίας, τα αδιέξοδο.

(Ακολουθούν σκληρές εικόνες)

Η εισβολή

24/2: Η Ρωσία ξεκινάει την επίθεσή της από τρεις κατευθύνσεις, από τη Λευκορωσία στα βόρεια, την περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά και την Κριμαία- την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014-στα νότια. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι η Ουκρανία θα «πέσει» γρήγορα. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνουν κυρώσεις που στοχεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας, τις εισαγωγές τεχνολογίας και τους ολιγάρχες. Οι ρωσικές μετοχές και το ρούβλι βυθίζονται. Λαμβάνει χώρα η περιβόητη ρωσική επιχείρηση στο Φιδονήσι, κατά την οποία 19 μέλη του ουκρανικού ναυτικού αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα και τελικά κρατήθηκαν αιχμάλωτοι. Το νησί βομβάρδισαν τα Vasily Bykov και Moskva.

25/2: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνείται να φύγει από την πρωτεύουσα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις του αντεπιτίθενται. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα υποστήριξη και όπλα. Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, και κλείνει τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη.

27/2: Η Γερμανία προχωράει σε μία ιστορική στροφή στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ανακοινώνει σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η γερμανική κυβέρνηση δεσμεύεται να επενδύσει 100 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του στρατού και την επίτευξη του στόχου δαπανών του ΝΑΤΟ (για 2% του ΑΕΠ για την άμυνα) έως το 2024. Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το ουκρανικό φορτηγό Antonov-225, καταστρέφεται από ρωσικά πλήγματα στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο.

28/2: Η Ουκρανία υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάχες και κυρώσεις

01/3: Ξεκινάει η πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις. Για πάνω από 80 ημέρες, οι Ρώσοι τη βομβαρδίζουν, αποφασισμένοι να καταλάβουν την πόλη-λιμάνι ακόμα κι αν χρειαστεί πρώτα να την ισοπεδώσουν.

02/3: Η ΕΕ αποκλείει επτά ρωσικές τράπεζες από το σύστημα διεθνών πληρωμών SWIFT και αναστέλλει τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες των κρατικών μέσων ενημέρωσης Russia Today και Sputnik.

04/3: Οι ρωσικές δυνάμεις αποκτούν τον έλεγχο του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης στη Ζαπορίζια. Ο αριθμός των προσφύγων που εκτοπίστηκαν εντός και εκτός Ουκρανίας ξεπερνά το ένα εκατομμύριο, με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες να εκτιμάει ότι ο αριθμός θα φτάσει τα 16 εκατομμύρια, ή πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας πριν από την εισβολή.

08/3: Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνουν απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

You may have seen images of Russia’s cruel attack on a maternity hospital in Mariupol. But what you might not know is that that strike was part of a larger pattern of attacks which have destroyed Ukraine’s health care system. https://t.co/BZHpbGd8wZ pic.twitter.com/WWgk4FQTKs

— New York Times Opinion (@nytopinion) May 13, 2022