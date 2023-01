Πρίγκιπας Χάρι: «Έβλεπα τους Ταλιμπάν σαν πιόνια σκακιού. Σκότωσα 25»

Σαν «πιόνια σκακιού», έβλεπε τους στόχους του, ο πρίγκιπας Χάρι όταν υπηρετούσε ως πιλότος ελικοπτέρου στο Αφγανιστάν, καθώς είχε εκπαιδευτεί έτσι, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Παράλληλα ισχυρίζεται ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Telegraph.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ΄ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, αρχικά το 2007-8 για 10 εβδομάδες και στη συνέχεια, ως πιλότος ελικοπτέρου, από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Παραιτήθηκε από τον στρατό το 2015.

Στο βιβλίο «Ο αναπληρωματικός» που πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα –αλλά ορισμένες εφημερίδες έχουν ήδη στην κατοχή τους αντίτυπα– ο πρίγκιπας αφηγείται ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έμαθε να σκοτώνει τους εχθρούς και ότι αυτό αποτελούσε μέρος της δουλειάς του: «Πυροβολούμε όταν χρειάζεται, αφαιρούμε μια ζωή για να σώσουμε μια (άλλη) ζωή».

