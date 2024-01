ΔΝΤ: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω ΗΠΑ και Κίνας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε ανοδικά την Τρίτη τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, χάρη στην «απροσδόκητη ισχύ της αμερικανικής οικονομίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης στην Κίνα.

Βλέπει πλέον την παγκόσμια ανάπτυξη το 2024 στο 3,1%, αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη πρόβλεψή του τον Οκτώβριο, και ακολουθείται από επέκταση 3,2% το 2025.

Οι μεγάλες οικονομίες των αναδυόμενων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Ρωσίας, έχουν επίσης καλύτερες επιδόσεις από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως.

Το ΔΝΤ πιστεύει ότι υπάρχει πλέον μειωμένη πιθανότητα της λεγόμενης «σκληρής προσγείωσης», μιας οικονομικής συρρίκνωσης μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, παρά τους νέους κινδύνους από την άνοδο των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Προβλέπει ανάπτυξη φέτος 2,1% στις ΗΠΑ, 0,9% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ιαπωνία και 0,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες των οικονομολόγων το τέταρτο τρίμηνο, με ανάπτυξη 3,3%.

The global economy has faced significant challenges, but is on track for steady growth of 3.1% in 2024 and 3.2% in 2025. With well calibrated and resolute policies, economies can achieve a soft landing. Learn more. https://t.co/f1uMRmMVrs pic.twitter.com/IkPF2meO82

— IMF (@IMFNews) January 30, 2024