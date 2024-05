Πέθανε η Kabosu, η σκυλίτσα πίσω από το δημοφιλές κρυπτονόμισμα Dogecoin

Ύστερα από 14 έτη ιντερνετικής αναγνωρισιμότητας, η Kabosu, η σκυλίτσα πίσω από το meme “doge”, άφησε την τελευταία της πνοή.

Το ιαπωνικό σκυλί, ράτσας shiba inu, ενέπνευσε μία γενιά online αστείων και έγινε το πρόσωπο του κρυπτονομίσματος Dogecoin, που ξεκίνησε ως… πλάκα για να αναδειχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές της αγοράς των ψηφιακών νομισμάτων, χάρη και στην αδυναμία που έδειξε σε αυτό ο Έλον Μασκ.

Έπασχε από λευχαιμία και ηπατική νόσο και πέθανε στις 24 Μαΐου.

«Πέθανε ήσυχα σαν να κοιμόταν ενώ τη χάιδευα», έγραψε η Ατσούκο Σάτο, ιδιοκτήτριά της, στο blog της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της Kabosu. «Νομίζω ότι η Kabo-chan ήταν ο πιο ευτυχισμένος σκύλος στον κόσμο. Και ήμουν η πιο ευτυχισμένη ιδιοκτήτρια», συμπλήρωσε.

Kabosu, the Doge meme dog, passed away this morning. She was 19. The doge that inspired millions to Do Only Good Everyday

Η Kabosu έγινε γνωστή πριν από 14 χρόνια στο Διαδίκτυο και είναι άγνωστο πόσων ετών ήταν τότε. Υπολογίζεται ωστόσο ότι πέθανε σχεδόν 18 ετών. Το 2010, δύο χρόνια αφότου υιοθέτησε την Kabosu, η Σάτο, μια δασκάλα από τη Σακούρα, τράβηξε μια φωτογραφία του κατοικίδιου ζώου της να σταυρώνει τα πόδια του στον καναπέ.

Sending our love to @kabosumama and the doge community.

May she live on in our memories and on chain forever. ❤️#KABOSU #DOGE

