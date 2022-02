Ά. Γκερέκου: To yachting αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο εθνικού πλούτου

Tην ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ στον τομέα του yachting, «αυτόν τον τεράστιο πυλώνα του τουρισμού», υπογράμμισε η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας σήμερα στην έναρξη των διήμερων εργασιών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υachting, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Η κυρία Γκερέκου σημείωσε ότι το yachting αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο εθνικού πλούτου, καθώς η μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, ο μοναδικός πολυνησιακός χαρακτήρας και το ωραιότερο «γαλάζιο» στον κόσμο καθιστούν δικαιωματικά την Ελλάδα ως τον κορυφαίο προορισμό για θαλάσσιες περιηγήσεις, διεθνώς.

Όπως ανέφερε «στον τομέα του yachting και ειδικότερα του mega yachting η πορεία της χώρας είναι θεαματική, αφού το 2019 αναδείχθηκε ως ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός σε ναυλώσεις μεγάλων σκαφών αναψυχής διεθνώς, το 2020 ως ο 2ος δημοφιλέστερος προορισμός, το 2021 κατέλαβε την πρώτη θέση με 24% μερίδιο αγοράς στις ναυλώσεις, ενώ το 2022 προβλέπεται επίσης εξαιρετικό, καθώς οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις αγγίζουν το 57% του υπάρχοντος στόλου».

Επισήμανε ότι, παρά τα ιδιαίτερα αισιόδοξα αυτά αποτελέσματα, χρειάζεται η περαιτέρω και διαρκής ανάπτυξη του δικτύου των μαρινών σε όλη την επικράτεια, η απελευθέρωση από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της διενέργειας ημερήσιων high end εκδρομών από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, η ενδυνάμωση των premium ημερήσιων εκδρομών που απευθύνονται σε υψηλού εισοδηματικού προφίλ επισκέπτες, η δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού κ.ά.

«Ο κλάδος μπορεί να συμβάλλει με δισεκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία» τόνισε η κυρία Γκερέκου, και για τον λόγο αυτό «τα υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο ΕΟΤ και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είμαστε αποφασισμένοι να τον ενισχύσουμε». Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΕΟΤ σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού:

• Σχεδίασε μια μίνι καμπάνια για Yachting/Sailing/Diving, στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας «All you want is Greece»,

• Συνεργάστηκε με διεθνούς βεληνεκούς ψηφιακές πλατφόρμες για την ακριβή στόχευση του κοινού των high end επισκεπτών, όπου απευθύνεται ο τουρισμός θαλάσσιας περιήγησης.

• Συμμετέχει σταθερά στην BOOT του Ντίσελντορφ, τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση διεθνώς στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού,

• Τον Σεπτέμβριο του 2021 έλαβε μέρος στην γαλλική έκθεση θαλάσσιου τουρισμού Grand Pavois 2021, μία από τις πέντε κορυφαίες διεθνείς ναυτικές εκθέσεις στον κόσμο όπου η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα, ενώ τον Απρίλιο του 2022 θα συμμετάσχει στην κορυφαία διεθνή Β2Β έκθεση κρουαζιέρας SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022.

Παράλληλα, η πρόεδρος του ΕΟΤ επισήμανε: «Τα τελευταία χρόνια προβάλλουμε σταθερά την Ελλάδα ως τον απόλυτο προορισμό πολυθεματικών και αυθεντικών εμπειριών, ενώ προωθούμε την έννοια του βιώσιμου τουρισμού με την ανάδειξη παρθένων, λιγότερο γνωστών προορισμών, που ελκύουν τον σύγχρονο επισκέπτη και προβάλλουν την Ελλάδα ως έναν βιώσιμο προορισμό, που σέβεται το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό επιτάσσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, αυτό επιβραβεύει ο ταξιδιώτης σήμερα και αυτό απαιτεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να εκταμιευτούν τα αντίστοιχα κονδύλια: την πλήρη τήρηση των αρχών της βιωσιμότητας και της ”Γαλάζιας Οικονομίας” (Blue Economy), όπως έχει δεσμευτεί και ο πρωθυπουργός από την Μασσαλία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ”Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030”».

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το 2022 ο θαλάσσιος τουρισμός και ο κλάδος του ελληνικού yachting θα είναι «καλοτάξιδοι και νικηφόροι».