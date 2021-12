Η Ελληνοαυστραλή, Vanessa Pappas του Tik-Tok κορυφαία επιχειρηματίας του πλανήτη

Τις 50 κορυφαίες προσωπικότητες και ιδέες, οι οποίες καθόρισαν το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο ξεκινάει τη σειρά αφιερωμάτων για το 2021.

Στην πρώτη θέση είναι η Ελληνο-αυστραλέζα, Vanessa Pappas, εκτελεστική διευθύντρια του TikTok, που κατάφερε να αναδείξει το κινεζικό social media σε κορυφαίο «παίχτη» της αγοράς. Στην ίδια λίστα, στην 34η θέση φιγουράρει και το όνομα του- επίσης Ελληνικής καταγωγής- Άλπερ Μπουρλά,του διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer.

Ποια είναι η Vanessa Pappas

Ένας άνδρας μ’ ένα χαρτονένιο κουτί στο κεφάλι, τρέχει μέσα στο διαμέρισμά του σαν καβούρι. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που είδε η Vanessa Pappas στην εφαρμογή TikTok – το βίντεο που την έπεισε να παραιτηθεί από το YouTube στο οποίο εργαζόταν για χρόνια, να φύγει από τη Νέα Υόρκη και να μετακομίσει στο Los Angeles, ώστε να αναλάβει τα ηνία της ανερχόμενης πλατφόρμας.

Aπόφοιτη του Πανεπιστημίου του Κουϊνσλαντ στο Μπρίσμπαν, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην Next New Networks, μια εταιρείας που βοηθά δημιουργούς βίντεο να βρουν κοινό για τις ταινίες τους.

Η Pappas ανακάλυπτε influencers πριν καν αυτοί αρχίσουν να ονομάζονται έτσι. Η Next New Networks αγοράστηκε για λιγότερο από $50 εκατ. από τη YouTube το 2011, τον ίδιο χρόνο που η Vanessa Pappas έγινε επικεφαλής του διεθνούς τμήματος κοινού της You Tube και, αργότερα, διευθύντρια Δημιουργικού της εταιρείας

H Eλληνοαυστραλή, 40χρονη CEO βρέθηκε μεταξύ άλλων και στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των κινέζων ιδιοκτητών.

Ο Τραμπ πίεζε ασφυκτικά την κινεζική εταιρεία ByteDance, στην οποία ανήκει το Tik Tok να πουλήσει την εφαρμογή, επειδή την θεωρούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Pappas ανακοίνωσε πως θα υποβάλλει καταγγελία εναντίον του Αμερικανού Προέδρου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Την Πέμπτη 25 Αυγούστου του 2020, ο CEO του Tik Tok, Kevin Mayer, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ποιος καλύτερος για τη διαδοχή του από τη γενική διευθύντρια Vanessa Pappas;.

Η Ελληνίδα CEO ενθάρρυνε, τους συνεργάτες της να προωθήσουν όλα εκείνα που έκαναν την πλατφόρμα τόσο δημοφιλή. «Αυτό που συνέβη το 2019, είναι ότι το περίεργο έγινε ωραίο. Ξαφνικά, ήταν ok το να μην είσαι τέλειος. Δε χρειαζόταν να προσποιηθείς πως περνάς καλά, περνούσες πράγματι καλά», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Marie Claire.

Οι δημιουργοί, όπως αποκαλεί εκείνους που μοιράζονται τα αστεία τους, τα makeup tutorials, τις χορευτικές τους κινήσεις, είναι αντι-influencers. Ολόκληρη η φιλοσοφία του TikTok είναι βασισμένη σ’ αυτό, στην αποκαθήλωση των «θεών του Instagram».

Σήμερα, το μέλλον της εφαρμογής φαίνεται πιο φωτεινό, η δικαστική διαμάχη ενδεχομένως ολοκληρώνεται, παράλληλα με την αποδρομή της κυβέρνησης Τραμπ και η εφαρμογή κρατά σταθερά τα ηνία της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό.

Εκείνοι που γνωρίζουν την Πάππας, μιλούν για ένα ήσυχο και στοχαστικό άτομο, με μουσική παιδεία κι ένα βαθύ υπόβαθρο ώστε να μπορεί να εργάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό παραγωγό, Kit Laybourne που τη συνάντησε όταν ήταν βοηθός δασκάλου σε μάθημά του στο New School, ” είναι γεννημένη για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τα Πολυμέσα”.

Ήρθε κι έκανε τη δουλειά της, έσκυψε το κεφάλι και κατάλαβε τα θέματα που έπρεπε να επιλυθούν”, αναφέρει ο Fred Seibert, συνιδρυτής της Next New Networks.

Το Τικ Τοκ σήμερα καλείται να ανταγωνιστεί το Instagram, το οποίο κυκλοφόρησε το “Reels”, το YouTube δοκιμάζει το “Shorts” και το Snapchat με το “Spotlight”, το οποίο πληρώνει 1 εκατ. δολάρια την ημέρα σε χρήστες με τα πιο διασκεδαστικά βίντεο.