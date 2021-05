Το πλαίσιο μέτρων για επανεκκίνηση της οικονομίας και της αγοράς

Από την έντυπη έκδοση

Στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν 26 υπουργοί, περιλαμβάνονται σε 112 σελίδες αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, δικαστηρίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, της εστίασης, του λιανεμπορίου, των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και των μονάδων φροντίδας, των σχολείων και των πανεπιστημίων, καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών, των δραστηριοτήτων τουρισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας, των μουσείων, των καζίνο, των χώρων λατρείας, του αθλητισμού, των συνεδριακών κέντρων κ.λπ.

Αναλυτικότερα, ανά τομέα δραστηριότητας προβλέπεται:

1. Για τις δημόσιες υπηρεσίες:

* Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε εβδομαδιαία βάση και δήλωση του αποτελέσματος για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους.

* Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και μειώνεται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας.

* Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

* Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

* Τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου.

* Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη.

2. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις:

* Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) και λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου. Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

* Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματιστεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.). Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων.

3. Για τα δικαστήρια:

* Η ΚΥΑ διατηρεί σε «καραντίνα» τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις των πολιτικών δικών ενώπιον του Αρείου Πάγου, τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, τις δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, τις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δευτέρου βαθμού κ.ά., καθώς επίσης και την εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους.

* Αναστέλλονται, επίσης, οι νόμιμες δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και αυτές του προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

* Επιτρέπονται οι συναλλαγές σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία κατόπιν ραντεβού.

* Πέρα από την υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια επιτρέπονται μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα (εκτός αν ο προεδρεύων του δικαστηρίου κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία περισσότερων ατόμων).

4. Για τα ΚΥΤ: Οι διοικήσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται σε σχετικό παράρτημα (που, μεταξύ άλλων, προβλέπει προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των διαμενόντων στα ΚΥΤ, στις δομές φιλοξενίας αυστηρά στην περίμετρο που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία, περιθώρια από τις 07:00 ως τις 19:00 σε εκπρόσωπο οικογενειών ή ομάδων που διαμένουν στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για την κάλυψη αναγκών στα αστικά κέντρα), ενώ παράλληλα ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στη λειτουργία των συγκεκριμένων ΚΥΤ και άλλων δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών παραμένουν σε ισχύ.

5. Για τα σχολεία και πάσης φύσεων εκπαιδευτικές δομές - ΑΕΙ:

* Παραμένουν σε ισχύ τα υφιστάμενα μέτρα για τη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής, με εξαίρεση την Κάλυμνο, των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές και τις ξένες γλώσσες. Επιτρέπεται η διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ, η λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης μεταλυκειακού έτους με φυσική παρουσία. Σε αναστολή για τα διά ζώσης μαθήματα παραμένουν όλες οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, π.χ., καλλιτεχνικές σχολές. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτικό το self test και η είσοδος επιτρέπεται με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης δήλωσης αρνητικού self test.

* Για τα ΑΕΙ παραμένει το καθεστώς τηλεκπαίδευσης και αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία με εξαίρεση τις κλινικές ασκήσεις τελειόφοιτων ιατρικών σχολών και πρακτικών ασκήσεων σε όλες τις σχολές. Ως προς την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου το τμήμα/σχολή κάθε ΑΕΙ επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

* Επαναλειτουργούν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί με αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργίας.

6. Για τους χώρους λατρείας: Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών τηρούμενης της αναλογίας ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα 100 άτομα, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

7. Για την εστίαση: Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,

β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, γ) μη αναπαραγωγή μουσικής, δ) δυνατότητα λειτουργίας από τις 05:00 έως τις 00:15. Τα μέτρα απολύμανσης παραμένουν, ενώ είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής. Επιτρέπονται μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι και η χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής. Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίας παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

8. Για τους παιδότοπους: Σε αναστολή λειτουργίας παραμένουν οι παιδότοποι έως 7 Ιουνίου.

9. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων - καζίνο:

* Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των καζίνων, η ΚΥΑ περιλαμβάνει αναλυτικό οδηγό με όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικού χαρακτήρα αναλυτικά, προβλέποντας επίσης ότι ο χώρος επιθεωρείται από εκατοντάδες κάμερες, καθώς και από περιπολίες εξειδικευμένου προσωπικού που φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και των αποστάσεων ενημερώνοντας και υποδεικνύοντας τακτικά στους επισκέπτες τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και τα αρχεία των επισκεπτών διατηρούνται (με βάση τον GDPR) για είκοσι ημέρες και είναι στη διάθεση του ΕΟΔΥ για τυχόν ιχνηλάτηση επαφών στην περίπτωση που υπάρξει θετικό κρούσμα Covid-19.

* Συνεχείς μετρήσεις των εισερχομένων από το προσωπικό ασφαλείας και χρήση του λογισμικού των slots machines για παρακολούθηση της μετακίνησης των πελατών στην αίθουσα.

* Ειδικοί κανόνες αφορούν τα παιγνιομηχανήματα: Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών αποστάσεων μεταξύ των θέσεων ηλεκτρονικών παιγνίων ακόμη και εάν χρειάζεται ένας αριθμός καθισμάτων να καταργηθεί. Η τοποθέτηση διαχωριστικών δεν συνιστάται στα καζίνο. Τα καζίνο διεθνώς εφαρμόζουν πρακτικές χώρου και απόστασης μεταξύ των θέσεων καθώς και ειδικές μορφές διάταξης όπως carousel κ.λπ. (τα διαχωριστικά παραπετάσματα εφαρμόζονται σε μικρότερους χώρους όπως τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, τα οποία δεν μπορούν να τηρήσουν τις αποστάσεις). Σε κάθε περίπτωση η χρήση διαχωριστικών θα μπορούσε να εφαρμοστεί μερικώς και εναλλακτικά, όπου η χωροταξική διάταξη το επιβάλλει. Διαχωριστικός ακρυλικός υαλοπίνακας θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη ρεσεψιόν κατά την είσοδο των πελατών.

Για τα επιτραπέζια παίγνια: Ο ανώτατος αριθμός θέσεων θα είναι τέσσερις για τις ρουλέτες (αντί επτά) και τρεις για τα μικρότερα επιτραπέζια όπως πόκερ, μπλακ τζακ (αντί επτά), ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση του ενάμισι μέτρου μεταξύ των παικτών.

* Ειδικός περιορισμός για τους χώρους παιγνίων: Το θέμα της κυκλοφορίας είναι ουσιώδες στα καζίνο, δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή ένα ποσοστό επισκεπτών αλλάζει παίγνιο, είδος παιγνίου, μετακινείται στο εστιατόριο ή το μπαρ, κινείται στο ταμείο προκειμένου να εισπράξει η να εξαργυρώσει τα loyalty points του κ.λπ. Ανά πάσα στιγμή ο αριθμός των επισκεπτών σε μια περιοχή δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 2,2 τετραγωνικά μέτρα. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ των καζίνο λειτουργούν με βάση τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανόνες και περιορισμούς των χώρων αυτών που έχουν εκδοθεί και διέπουν τα εν λόγω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως αυτόνομες επιχειρήσεις. Τα καζίνο υποχρεούνται να έχουν Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος.

10. Λοιπές δραστηριότητες:

* Οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων και τα συνεργεία διατηρούν το καθεστώς των ραντεβού, ενώ οι σχολές οδηγών λειτουργούν υπό το προβλεπόμενο πλαίσιο για τα διά ζώσης μαθήματα και τις εξετάσεις.

* Οι υπηρεσίες ιερόδουλων παραμένουν σε αναστολή, ωστόσο επαναλειτουργούν τα γραφεία συνοικεσίων και γνωριμιών με πρόβλεψη ενός ατόμου ανά 25 τ.μ., προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 έως τις 21:00 και μόνο με ραντεβού.

* Οι ζωολογικοί κήποι και οι φυσικοί βιότοποι λειτουργούν με ένα άτομο ανά 25 τ.μ., η επίσκεψη γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο ενώ επιτρέπονται ομάδες έως 15 άτομα.

* Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών κατασκηνώσεων με υποχρέωση να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

* Σε ό,τι αφορά τη χρήση ανελκυστήρων, επιτρέπεται μόνο εάν θεωρείται αναγκαία και σε πληρότητα 10%.