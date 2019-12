Βραβείο στο Πεκίνο για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Με αιχμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία 17+1 για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Κίνας αλλά και την προώθηση της δραστηριότητας της Alibaba στην ελληνική αγορά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (EEA) βραβεύτηκε στο Πεκίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου με την ονομασία “The Belt and Road Global Chambers of Commerce and Associations Conference (GCCAC 2019)”.

Πρόκειται για το σπουδαιότερο συνέδριο που διοργανώνεται στην Κίνα σχετικά με τα Επιμελητήρια ανά τον κόσμο και τη συνεργασία αυτών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας One Belt One Road (Ο Δρόμος του Μεταξιού) του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping.

Το ΕEA τιμήθηκε με το βραβείο “Foreign Global Chamber of Commerce of Friendship and Cooperation”, μαζί με Επιμελητήρια και Ενώσεις από Ρωσία, Καναδά, Μογγολία, Γερμανία, Μαλαισία και Αυστρία. Η διάκριση, σύμφωνα με το ΕΕΑ, ήρθε ως αποτέλεσμα της σημαντικής του δράσης στην εξωστρέφεια της Ελλάδας και ειδικά στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην Κίνα.

Σημαντικό ρόλο είχε η συμμετοχή του στην πρωτοβουλία 17+1 της Κινεζικής Κυβέρνησης για τα Επιμελητήρια, με το ΕΕΑ να αναλαμβάνει πρεσβευτής σε μια υψηλής σπουδαιότητας πρωτοβουλία και συνεργασία που στόχο έχει να αυξήσει το διμερές εμπόριο ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κίνα και τις λοιπές 16 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σημειώνεται ότι το ΕΕΑ είχε επαφές με την Κίνα από το 2016 όταν υποστήριξε την είσοδο της ALIBABA στην ελληνική αγορά.

Στα θέματα αυτά αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, που εστίασε επίσης σε πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση των μελών του ΕΕΑ για τη δημιουργία e–shop και η εκπόνηση 10 μελετών για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων. Παρών στην εκδήλωση όμως ήταν ο Γιώργος Φλωράς, ο οποίος έχει ισχυρούς δεσμούς με το ΕΕΑ και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο παρελθόν στην προσπάθεια δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας με την Alibaba. Ο κ. Φλωράς ήταν αυτός που, λόγω της παρουσίας του στο Πεκίνο ως προσκεκλημένος της εκδήλωσης, παρέλαβε το Βραβείο του ΕΕΑ.