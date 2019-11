Κέρδισε επιπλέον μερίδιο αγοράς ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Νέα αύξηση του μεριδίου του κατέγραψε το 2018 ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Review of Maritime Transport 2019» της UN Conference on Trade and Development's (Unctad) που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η μεταφορική ικανότητα του υπό ελληνικής πλοιοκτησίας στόλου, σύμφωνα με την έκθεση της Unctad, ανερχόταν την 1η Ιανουαρίου 2019 στα 349,195 εκατ. dwt και αποτελούσε το 17,79% του παγκόσμιου στόλου, έναντι 330,176 εκατ. dwt και 17,28% μεριδίου την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο στόλος την 1η/1/2019 αριθμούσε 4.536 πλοία, ενώ το 2018 αριθμούσε 4.371 πλοία.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει η έκθεση, κατέχει για μία ακόμη χρονιά την πρώτη θέση, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την Ελλάδα η Κίνα και η Σιγκαπούρη αυξάνουν τα μερίδιά τους στον παγκόσμιο στόλο, ενώ η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Κορέα και το Χονγκ Κονγκ χάνουν έδαφος.

Σημαντική παρουσία

Οι Έλληνες εφοπλιστές εμφανίζουν σημαντική παρουσία στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και στα πλοία μεταφοράς LNG, ενώ η Ιαπωνία και η Κίνα προηγούνται στα φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου, η Γερμανία στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οι ΗΠΑ στα πορθμεία και τα επιβατηγά πλοία, σημειώνει η έκθεση.

Επίσης η Unctad κάνει εκτενή αναφορά και στην πορεία του παγκόσμιου διά θαλάσσης εμπορίου. Όπως αναφέρεται, η Unctad αναμένει ότι το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο θα επεκταθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,4% για την περίοδο 2019-2024, κυρίως λόγω της ανόδου του κλάδου εμπορευματοκιβωτίων, του χύδην ξηρού φορτίου και της μεταφοράς αερίου.

Το θαλάσσιο εμπόριο

Για το 2018 η Unctad ανέφερε ότι το θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε μόλις κατά 2,7%, πιο κάτω από το 2017 (άνοδο κατά 4,1%), αλλά χαμηλότερα και από το 3% που είναι ο μέχρι σήμερα ο ιστορικός μέσος όρος ανόδου του παγκόσμιου εμπορίου.

Στις αιτίες για την πτώση της αναπτυξιακής ορμής η έκθεση εντάσσει την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα, την κλιμάκωση των δασμολογικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως το Brexit κ.λπ.

Η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης του θαλάσσιου εμπορίου είναι αποτέλεσμα διαφόρων τάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδυνάμωσης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και του αυξανόμενου προστατευτισμού, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του UNCTAD Mukhisa Kituyi. Πρόκειται για προειδοποίηση ότι οι εθνικές προστατευτικές πολιτικές μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική και αναπτυξιακή φιλοδοξία όλων των χωρών, πρόσθεσε.

Διακίνηση containers

Επίσης, αντανακλώντας την πορεία του θαλάσσιου εμπορίου, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια αυξήθηκε μόνο κατά 4,7% το 2018, από 6,7% το 2017. Από την πλευρά της προσφοράς η έκθεση επισημαίνει ότι το 2018 κατεγράφη μια περαιτέρω άνοδο του κλάδου των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία σημείωσαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, κατά 7,25%, μεταξύ όλων των κατηγοριών πλοίων.

Η έκθεση, τέλος, προειδοποιεί ότι ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να κινηθεί προς μια θετική κατεύθυνση, υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που ενέχουν κινδύνους. Όπως σημειώνει, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που «σπρώχνουν» σε θετική ρότα το θαλάσσιο εμπόριο, όπως η πρωτοβουλία «one belt one road» της Κίνας και οι διάφορες εμπορικές συμφωνίες που τέθηκαν σε ισχύ ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως σημειώνονται γεωπολιτικές εξελίξεις, κυριαρχούν πολιτικές προστατευτισμού, έρχονται τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά αναφύονται και περιβαλλοντικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τον ναυτιλιακό κλάδο.