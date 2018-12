Ευκαιρίες 200 δισ. στο Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ

Από την έντυπη έκδοση

Της Αγγελικής Κοτσοβού

akots@naftemporiki.gr

«Χρυσή» ευκαιρία για τις ελληνικές κατασκευαστικές αποτελούν τα έργα, συνολικού ύψους 200 δισ. δολαρίων, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στο Κατάρ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ του 2022.

Το Κατάρ βρίσκεται σε έναν κατασκευαστικό πυρετό, έχοντας θέσει ως στόχο να έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες για την ανέγερση των σταδίων το 2020, δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα projects που αφορούν τη διοργάνωση του 2022, αλλά και η επόμενη φάση δημοσίων έργων και επενδύσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Ντόχα στο πλαίσιο του Οράματος 2030 για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και το μέλλον του εμιράτου τις επόμενες δεκαετίες, δημιουργούν γόνιμο έδαφος και για τις ελληνικές κατασκευαστικές, που ήδη έχουν σημαντική δραστηριότητα στο Κατάρ.

«Η χώρα που κατάφερε να αντιμετωπίσει το εμπάργκο είναι και η καλύτερη για να αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου». Με αυτήν τη δήλωση ο πρόεδρος της Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ, Dr Eng. Saad bin Ahmad Al-Muhannadi, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του εμιράτου να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από μια άρτια διοργάνωση στο Μουντιάλ του 2022. Το σύνθημα του Μουντιάλ, «Deliver Amazing», δεν περιορίζεται μόνο στη φάση της προετοιμασίας -όπου ήδη οι εργασίες ανέγερσης των σταδίων προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς- αλλά και στην πρόβλεψη για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων μετά τη λήξη των ποδοσφαιρικών αγώνων, αφήνοντας στη χώρα μια πολύτιμη κληρονομιά και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Δέσμευσή μας είναι να εκπληρώσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί, δήλωσε ο κ. Saad bin Ahmad Al-Muhannadi σε Έλληνες δημοσιογράφους στο πλαίσιο πρόσφατης δημοσιογραφικής αποστολής στην Ντόχα. Ερωτηθείς εάν το εμπάργκο επηρέασε τα projects, ο κ. Al-Muhannadi απάντησε ότι το Κατάρ επέδειξε ισχύ στην αντιμετώπιση του οικονομικού αποκλεισμού. «Καταφέραμε να προσαρμοσθούμε στα νέα δεδομένα μέσα σε λίγες εβδομάδες, ώστε να συνεχίσουμε κανονικά».

Στόχος του εμιράτου είναι, πέραν της άρτιας διοργάνωσης, να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω των έργων υποδομής. Το μεγάλο στοίχημα του Μουντιάλ αφορά και την ενίσχυση του τουρισμού, τόσο μέσω της προσέλκυσης των επισκεπτών, αλλά και της προώθησης του ονόματος του Κατάρ, τόνισε ο κ. Al-Muhannadi.

Η εικόνα της Ρωσίας ήταν εντελώς διαφορετική πριν από την ανάληψη του Μουντιάλ, σύμφωνα με τον Καταριανό αξιωματούχο, σημειώνοντας ότι οι προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Κύπελλο εντάσσονται στις ευρύτερες προσπάθειες για διαφοροποίηση της οικονομίας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τους υδρογονάνθρακες.

Το συνολικό κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπολογίζεται στα 6,5 δισ. δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος -που περιλαμβάνει την ανέγερση ξενοδοχειακών δομών, χώρων φιλοξενίας αθλητών, αλλά και τα υπόλοιπα έργα υποδομών, όπως την κατασκευή γραμμών μετρό- ανέρχεται στα 200 δισ. δολάρια. Μερίδιο αυτής της «πίτας» θα ανατεθεί σε ξένους ομίλους, γεγονός που γεννά νέες ευκαιρίες και για τις ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Τα οκτώ στάδια

Οι αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 θα διαρκέσουν 28 ημέρες (από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, που είναι και η Εθνική Εορτή του Κατάρ). Οι βασικές εργασίες για την ανέγερση όλων των σταδίων προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί δύο χρόνια πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Επτά στάδια είναι υπό κατασκευή, ενώ οι εργασίες ανακατασκευής του Khalifa International Stadium έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαΐου 2017.

Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των σταδίων θα είναι μόλις 55 χιλιόμετρα - μεταξύ του σταδίου Al Bayt, στην πόλη Al Khor, και του σταδίου Al Wakrah. Η μικρότερη απόσταση, πέντε χιλιομέτρων, είναι μεταξύ του σταδίου Al Rayan και του σταδίου Education City.

Παρότι το Κατάρ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνονται ήδη συζητήσεις, σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής με τις τοπικές κοινωνίες, για την επόμενη ημέρα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων μετά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Στόχος του Κατάρ είναι μετά το 2022 να μην υπάρχουν «άχρηστες» και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, αλλά να γίνει μετατροπή τους, ώστε να έχουν χρησιμότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Γι’ αυτό και σε συνεννόηση με τον τοπικό πληθυσμό και τις κοινότητες γίνονται συζητήσεις για τη μετέπειτα αξιοποίησή τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, γίνονται σκέψεις για τη μετατροπή των σταδίων σε νοσοκομεία, χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων, σχολείων ή εμπορικών κέντρων.

Σε αυτό το σημείο, οι Αρχές του Κατάρ καινοτομούν με το Ras Abu Aboud Stadium. Το συγκεκριμένο στάδιο θα είναι το πρώτο, πλήρως αποσυναρμολογούμενο στάδιο στην ιστορία του FIFA World Cup. Για την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν κοντέινερ και άλλα συναρμολογούμενα δομικά στοιχεία, τα οποία μετά τη διεξαγωγή των αγώνων θα αποσυναρμολογηθούν και θα αλλάξουν μορφή, ώστε να χρησιμοποιηθούν είτε ως μικρότερες αθλητικές ή μη εγκαταστάσεις.

Το Lusail Stadium είναι το μεγαλύτερο από τα οκτώ στάδια της διοργάνωσης και έχει χωρητικότητα 80.000 θεατών. Στο Lusail θα πραγματοποιηθεί ο εναρκτήριος αγώνας, αλλά και ο τελικός του Μουντιάλ 2022.

Με βασικό σύνθημα την κατασκευή σταδίων που θαμπώνουν και προκαλούν τον θαυμασμό (dazzle και amaze), το Al Wakrah stadium εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του. Ο σχεδιασμός του ήταν έμπνευση της Ζάχα Χαντίντ και είναι εμπνευσμένο από τα πανιά των παραδοσιακών καϊκιών (Dhow boats) που χρησιμοποιούσαν οι αλιευτές μαργαριταριών της περιοχής στα θαλάσσια ταξίδια τους στον Περσικό Κόλπο.

To Education City stadium, χωρητικότητας 40.000 θεατών, αποκαλείται και «διαμάντι της ερήμου» και βρίσκεται στο μέσον της Πανεπιστημιούπολης (Education City) του Qatar Foundation. To στάδιο είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο για τους φιλάθλους από το Κατάρ όσο και από το γειτονικό Μπαχρέιν, σε απόσταση μόλις 51 λεπτών μέσω γραμμής τρένου υψηλών ταχυτήτων. Το έργο κατασκευής του σταδίου έχει αναλάβει κοινοπραξία των J&P Qatar WLL, Conspel Qatar WLL και J&P Avax S.A. J&P (Overseas) Ltd.

To Al Bayt stadium είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Lusail, χωρητικότητας 60.000 θεατών. Το Al Bayt stadium είναι γνωστό και ως Al Khor stadium, καθώς βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη Al Khor, σε απόσταση σαράντα χιλιομέτρων από την Ντόχα. Το σχέδιο του σταδίου προσομοιάζει με σκηνή βεδουίνων, σε χρώματα κόκκινο, λευκό και μαύρο.

Το Al Thumama stadium, χωρητικότητας 40.000 θεατών, βρίσκεται 12 χιλιόμετρα νότια της Ντόχα. Το σχέδιό του είναι εμπνευσμένο από το gahfiya, τον παραδοσιακό, υφαντό σκούφο που φορούν επί αιώνες οι άνδρες στον αραβικό κόσμο.

Το Al Rayyan stadium βρίσκεται στην άκρη της ερήμου σε απόσταση 22 χιλιομέτρων από την Ντόχα, και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 40.000 λάτρεις της στρογγυλής θεάς. Η εντυπωσιακή του πρόσοψη ενσωματώνει σύμβολα του πολιτισμού του Κατάρ.

Τέλος, το Khalifa International stadium ήταν το βασικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Κατάρ από το 1976. Το στάδιο κατασκευάσθηκε για να φιλοξενήσει το Gulf Cup του 1976, που είχε διεξαχθεί στο Κατάρ και αρχικά μπορούσε να φιλοξενήσει έως 20.000 θεατές. Με την πάροδο των ετών αναβαθμίσθηκε αρκετές φορές, κυρίως για τα Αsian Games του 2006, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του στις 40.000 θέσεις. Το 2011 το Khalifa International stadium φιλοξένησε διάφορα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού μεταξύ Ιαπωνίας και Αυστραλίας στη διάρκεια του Asian Cup.

Με το πέρας των αγώνων, μόνο ένα στάδιο, το Ras Abu Aboud stadium, θα αποσυναρμολογηθεί. Τα υπόλοιπα θα αλλάξουν χρήση. Παράλληλα, περίπου 170.000 καθίσματα θα δοθούν ως δωρεά σε χώρες που φιλοδοξούν να αναλάβουν αθλητικές διοργανώσεις, αλλά στερούνται σχετικών υποδομών.