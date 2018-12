Seajets: «Επιβατηγός Εταιρεία της Χρονιάς» στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2018

Την τιμητική διάκριση «Επιβατηγός Εταιρεία της Χρονιάς» (Line Passenger of the Year) έλαβε η Seajets, στο πλαίσιο της 15ης τελετής των «Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2018», που έλαβε χώρα την Παρασκευή, στο «Athenaeum InterContinental», παρουσία στελεχών και εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη βράβευση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια προσπάθειά της, με 29 χρόνια παρουσία στον κλάδο, για την παροχή της καλύτερης και της γρηγορότερης εξυπηρέτησης των επιβατών της, θέτοντας συνεχώς ακόμα πιο υψηλούς στόχους.

Όπως αναφέρει, με έναν στόλο που αποτελείται κυρίως από πλοία υψηλής ταχύτητας και ο οποίος αυξάνεται συνεχώς με ακόμα πιο σύγχρονα και γρήγορα επιβατηγά πλοία «συνδράμει αποτελεσματικά στην παράταση της τουριστικής περιόδου στους προορισμούς που καλύπτει, καθώς και στη συνολική προώθηση του ελληνικού τουρισμού».

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Μάριος Ηλιόπουλος, υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Seajets, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η Seajets έχει διανύσει 29 χρόνια στην ακτοπλοΐα εκτός δημοσίων σχέσεων, διαπλοκής, δημοσιότητας. Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος με αγκάθια. Η πορεία μας μιλά από μόνη της, η εταιρεία αυτή είναι ένα οικογενειακό όνειρο, όραμα αγάπης, πάθους, πίστης, επιμονής, όραμα ζωής. Η βράβευση είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης προσπάθειας και των υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που προσφέρονται όλα αυτά τα χρόνια στο επιβατικό της κοινό. Παράλληλα, μέσω της διάκρισης αυτής, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η εταιρεία μας, σε πείσμα των καιρών, παρέχει πληθώρα θαλάσσιων μετακινήσεων με ταχύτητα και αξιοπιστία».

Όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος, το βραβείο που απέσπασε, κατά την πρώτη υποψηφιότητά της, η Seajets αποκτά ιδιαίτερη αξία φέτος, με δεδομένη τη «συγχώνευση δύο μεγάλων εταιρειών που δημιούργησε το μεγαθήριο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Εφέτος, λοιπόν, είχαμε απέναντί μας τον κολοσσό και πήραμε το βραβείο» τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στους νησιώτες μας, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, στο λιμενικό σώμα και στη διαφύλαξη των συνόρων, στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, στους αγαπητούς επιβάτες μας, με όλα τα συν και τα πλην. Προσπαθώντας πάντα να διορθώνουμε το όποιο λάθος. Με πάθος, πίστη, πατριωτισμό, επιμονή και τη μοναδική ναυτική τέχνη που διακρίνει τους Έλληνες, είμαστε και θα είμαστε παρόντες εναντίον του όποιου στημένου και κατεστημένου».

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα Lloyd’s List Greek Shipping Awards διοργανώνονται από τη Lloyd’s List, τη ναυτιλιακή εφημερίδα που ιδρύθηκε το 1734. Με αυτά κάθε χρόνο βραβεύονται οι πρωταγωνιστές της ελληνικής και της διεθνούς ναυτιλίας, σε 17 διαφορετικές κατηγορίες (Tanker Company of the Year, Shipbroker of the Year, International Personality of the Year, Ship of the Year, Next Generation Shipping Award κ.ά.).