Συνέδριο του Economist για την τεχνητή νοημοσύνη στο λιανικό εμπόριο

Συνέδριο με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου διοργάνωσε ο Economist σήμερα Παρασκευή, στο ξενοδοχείο Intercontinental.

Για απουσία εθνικής στρατηγικής και δημόσιου διαλόγου στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής έκανε λόγο η τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. με βάση την ψηφιακή της ωριμότητα. Η κ. Ασημακοπούλου διαπίστωσε σημαντικές καθυστερήσεις στο ψηφιακό άλμα της χώρας, μεταξύ άλλων, «λόγω προβληματικού σχεδιασμού». Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε με νόημα «λέξεις - κλειδιά» όπως το όραμα, την πολιτική βούληση, τη γνώση, την εμπειρία και τις διαχειριστικές ικανότητες. Η ίδια χαρακτήρισε προτεραιότητες στο πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ψηφιακή διακυβέρνηση, τις ψηφιακές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και τους ψηφιακά ενεργούς πολίτες. «Δεν μιλάμε πια για προϊόν επιστημονικής φαντασίας αλλά για μία από τις πλέον στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ασημακοπούλου, επισημαίνοντας τον θετικό αντίκτυπο των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως:

«Υγεία: Αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών»

«Μεταφορές: Μείωση των ποσοστών θνησιμότητας στα τροχαία δυστυχήματα, μείωση κατανάλωσης ενέργειας»

«Περιβάλλον: Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής»

«Ασφάλεια: Πρόβλεψη απειλών κυβερνασφάλειας»

Ένας συνολικός σχεδιασμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας απαιτεί ένα ειδικό πλάνο εθνικών υποδομών, πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, καθώς και τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό, επεσήμανε από το βήμα του Economist η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε μεν ότι η χώρα ξεκινά από χαμηλή αφετηρία, ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα μπορεί»:

Με στρατηγική: «5ετές σχέδιο»

Κουλτούρα: «καθόλου τεχνοφοβικοί οι Έλληνες»

Ηγεσία: «που θα οδηγήσει τη χώρα σε έναν μεγάλο στόχο

Η ίδια επικαλέστηκε στοιχεία της PwC σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα χρειάζεται 15 δισ. ευρώ επενδύσεις των επιχειρήσεων μόνο και μόνο για να αποτρέψει την τεχνολογική τους υστέρηση σε σχέση με τα διεθνή στάνταρντ. «Τα big data και τα δεδομένα είναι το μεγάλο στοίχημα», ανέφερε η κ. Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι το εμπόριο «δεν πέθανε και δεν θα πεθάνει ποτέ, όμως εξελίσσεται και αλλάζει, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πιάνουν τα μηνύματα των εποχών».

«Στο μέλλον ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης θα εξυπηρετείται online και τα συνολικά τετραγωνικά των φυσικών καταστημάτων, κατ’ επέκταση και ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτά, θα είναι μικρότερος. Ωστόσο μία νέα γενιά εργαζομένων με αυξημένες δεξιότητες και ειδίκευση στους τομείς των μαθηματικών, της στατιστικής, των big data analytics του προγραμματισμού, της γραφιστικής, του marketing και της επικοινωνίας, θα έρθει να υποστηρίξει τις κεντρικές οργανώσεις των εταιριών λιανικής», παρατήρησε κατά την εισήγησή του στο συνέδριο του Economist για την τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο της λιανικής ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kotsovolos – Dixons South East Europe Γιάννης Βασιλάκος. «Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο και να αλλάξει το μίγμα των καναλιών, ο συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών καναλιών πώλησης θα τοποθετεί πάντα τις εταιρίες λιανικής ανάμεσα στους μεγάλους εργοδότες παγκοσμίως, και όσο η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως το μέσο για καλύτερη εξυπηρέτηση και κατ’ επέκταση καλύτερη ζωή, είμαι αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον της λιανικής αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν», πρόσθεσε ο κ. Βασιλάκος. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ταχεία διείσδυση τεχνολογιών που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη και αναγνώριση φωνής, μέσα από προϊόντα που ενσωματώνουν Google Assistant, Apple Siri ή Amazon Alexa, αλλάζουν ταχύτατα τον τρόπο που οι σημερινοί καταναλωτές διαδρούν με τα τεχνολογικά προϊόντα, αλλά και τον ψηφιακό κόσμο: «Πέρα από το αυτονόητο που επιτάσσει τον μετασχηματισμό των online καταστημάτων ώστε να είναι συμβατά με voice recognition και να έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε σύνθετες ερωτήσεις καταναλωτών μέσα από εξελιγμένα chatbots που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είναι φανερό ότι αλλάζει και ο τρόπος που ο καταναλωτής ψάχνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θέλει να αγοράσει τοποθετώντας πλέον το εκάστοτε voice services ανάμεσα στον ίδιο και το κατάστημα».



Προσιτές τεχνολογίες χαμηλού κόστους προς όφελος του καταναλωτή και για τη μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης. Αυτό «ζητεί» ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, όπως το διατύπωσε από το βήμα του Economist ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος Αντώνης Μακρής. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι μόνη της. Θα έχει μαζί της και τη συναισθηματική νοημοσύνη», υπογράμμισε ο κ. Μακρής, τονίζοντας ότι το εμπόριο είναι «ο μεγαλύτερος εργοδότης στην αγορά» και «η πύλη των νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας». Ο ίδιος αναφέρθηκε σε πρακτικές που αναπτύσσονται αυτήν τη στιγμή στο εξωτερικό και αφορούν μεταξύ άλλων ψηφιακά καταστήματα τα οποία παρέχουν την αίσθηση ενός πραγματικού καταστήματος.

«Έχουμε εισέλθει στην 4η γενιά εμπορίου και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν», τόνισε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο Βασίλης Σταύρου, brand president, ΑΒ Βασιλόπουλος, ο οποίος μίλησε για διαφοροποιημένες τάσεις των καταναλωτών παγκοσμίως. Ο ίδιος στάθηκε σε παραμέτρους όπως οι προσωποποιημένες παραγγελίες και η εισαγωγή των robotics στο εμπόριο. Αναφέρθηκε επίσης στα προσωπικά δεδομένα και τη χρήση τους. «Το κατάστημα του μέλλοντος θα προσφέρει μια προσωποποιημένη και στοχευμένη εμπειρία, θα συμμετέχει στη ζωή μας και θα κοινωνικοποιούμαστε σε αυτό», σημείωσε ο κ. Σταύρου, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη επανεκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να αντλήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Σε κάθε περίπτωση, «το εμπόριο είναι και θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες» στην αγορά εργασίας.

«Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η αγορά εξελίσσει και τον δικό μας τομέα», τόνισε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής Ιωάννης Σηφάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ασφαλιστικών εταιρειών να αξιολογούν το ρίσκο και τον κίνδυνο. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αποθεματικά των εταιρειών που καλύπτουν το ρίσκο το οποίο συνοδεύει μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. «Το 75% των πελατών μας ζητεί πλέον, πέρα από την επαφή με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, να υπάρχει και τεχνικά ανεπτυγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παροχή πληροφοριών», επεσήμανε ο κ. Σηφάκης, προσθέτοντας ότι η ασφαλιστική αγορά καλείται να δώσει λύσεις σε ένα νέο περιβάλλον που εμπεριέχει από οχήματα χωρίς οδηγό μέχρι εκτυπωτές 3D και drones.

Το λιανικό εμπόριο αλλάζει, κινείται online και επηρεάζεται από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από διαδικασίες όπως οι μηχανές συστάσεων, η στοχευμένη διαφήμιση, η βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και οι υπηρεσίες πληρωμών, παρατήρησε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής του MIT Media Lab Μιχάλης Μπλέτσας. «Όταν μιλά κανείς για λιανικό εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η Amazon», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεχωρίζοντας «πράγματα που φαίνεται να δουλεύουν», μέσα κι έξω από ένα κατάστημα, μίλησε μεταξύ άλλων για τα chatbots, τις ρομποτικές παραγγελίες, το paypal, καθώς και πρακτικές βελτιστοποίησης της εμπειρίας και καινοτομίας στα εμπορικά καταστήματα. Αναφορικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, ο κ. Μπλέτσας εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες δεξιότητες. Εξάλλου, «η ικανότητα να λες ιστορίες», θα παραμείνει στο προσκήνιο. Όπως είπε ο κ. Μπλέτσας, οι εξελίξεις σήμερα «έχουν πολλή τεχνολογία από πίσω», η οποία «δεν έρχεται τσάμπα». Επίσης, «το μέγεθος έχει σημασία».

Στην πραγματικότητα αυτό που αλλάζει είναι ο ίδιος ο καταναλωτής, ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο αντιπρόεδρος, Internet of Things (IoT) Group και γενικός διευθυντής, Retail Solutions Division, Intel Corporation Joe Jensen. «Όποιος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί Uber, δεν το κάνει τόσο για την τιμή όσο για την καλύτερη εμπειρία», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο καταναλωτής έχει πλέον διαφορετικά ερεθίσματα και επιθυμεί σε όλους τους τομείς καλύτερες εμπειρίες για τον εαυτό του. Υπήρξε κάποια στιγμή το ερώτημα αν οι υπολογιστές θα αντικαθιστούσαν τους ανθρώπους, όμως οι υπολογιστές σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των ανθρώπων, υπογράμμισε ο κ. Jensen, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί τους εργαζόμενους, αλλά αντιθέτως θα τους κάνει καλύτερους: «Η ΑΙ δεν είναι κάτι να φοβάσαι, είναι κάτι να αγκαλιάζεις».

Με την ώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης, υπάρχει η δυναμική για τεράστιες ανατροπές, υπό την προϋπόθεση αλλαγών σε δύο επίπεδα: νοοτροπία και κουλτούρα, κανονιστικό πλαίσιο. Στην εκτίμηση αυτήν προέβη κατά την ομιλία του ο επίτιμος πρόεδρος του Jacques Delors Institute και πρώην γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Pascal Lamy. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι κάθε φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας όλα τα στάδια μετάβασης έχουν οδηγήσει στην αναμόρφωση του εμπορικού τοπίου. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι υπάρχει ξεκάθαρο συγκριτικό πλεονέκτημα για καινοτομία, αν έχεις πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερα δεδομένα. Ευρύτερα, ο κ. Lamy μίλησε για προκλήσεις πάνω στη βάση «συνόρων»: ανάμεσα στο εθνικό και το διεθνές, στα αγαθά και τις υπηρεσίες, στις online και τις offline συναλλαγές.

Μελέτες στο εμπόριο καταδεικνύουν ότι το 85% της διάδρασης με τους πελάτες, ακόμη και στα φυσικά καταστήματα, θα οδηγείται από τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε από το βήμα του Economist ο γενικός διευθυντής του Retail Institute Italy Massimo Volpe. Ο κ. Volpe περιέγραψε «το σημερινό ταξίδι διασταύρωσης των αγορών». Όπως είπε, οι πελάτες σήμερα έχουν γίνει τόσο απαιτητικοί, ώστε γίνεται η προσπάθεια το στοιχείο αυτό να ενσωματωθεί στη στρατηγική των εταιρειών και τελικά να ενισχυθούν αφενός η ικανοποίηση του πελάτη, αφετέρου η κερδοφορία τους. «Προσπαθούμε ακόμη να μάθουμε και να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό μείγμα», σημείωσε ο κ. Volpe, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αν η Ευρώπη επιθυμεί να ανταγωνιστεί αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

«Σήμερα έχουμε έναν νέο καταναλωτή. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τα παιδιά και πώς διαδρούν με τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε πλέον ένα νέο μοντέλο retail», επεσήμανε στο συνέδριο του Economist για την τεχνητή νοημοσύνη στη λιανική ο chief operating officer της Kotsovolos-Dixons South-East Europe Χρήστος Καραγιαννάκης. Όπως είπε, οι καταναλωτές αναμένουν τη σχετικότητα σε αυτά που κάνουν: «Για παράδειγμα, πολλοί ακούν ένα κομμάτι στο youtube και αμέσως μετά κοιτάζουν δίπλα, για να δουν τι άλλα κομμάτια τους προτείνονται, ειδικά για εκείνους. Και εκνευρίζονται αν δεν τους αρέσουν». Μεταξύ άλλων, ο κ. Καραγιαννάκης αναφέρθηκε στη δυναμική διεθνών τάσεων όπως το inclusive marketing ή το user based insurance.

«Το λιανεμπόριο δεν είναι μόνο καταναλωτές. Έχει διαδικασίες, στοκ, προμηθευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά στο συνέδριο του Economist ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Δουκίδης, μιλώντας για πρακτικές και εφαρμογές οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται το ρίσκο, δηλαδή «να έχουν το σωστό προϊόν, στη σωστή τιμή, τη σωστή στιγμή». Ο κ. Δουκίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι, στην πραγματικότητα, «δεν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη ακόμη». Η breakthrough εξέλιξη, σημείωσε, είναι τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι που μαθαίνουν. «Έχουμε βρει ότι ο καταναλωτής έρχεται με 12 στόχους σε ένα κατάστημα τροφίμων. Ο Έλληνας καταναλωτής πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ 2-3 φορές την εβδομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας τη σημασία των shopping mission analytics, τα οποία «μας βοηθούν να καταλάβουμε γιατί ο καταναλωτής έρχεται στο δικό μας κατάστημα». Ο ίδιος αναφέρθηκε σε projects που αναλύουν τα δεδομένα ανάμεσα στους προμηθευτές και τους λιανεμπόρους, αναζητώντας νέες ευκαιρίες για τα προϊόντα τους, ακόμη και για κοινές προωθητικές ενέργειες.

Με το να δίνεται στον επιχειρηματία η δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε «τόσο καίριες» πληροφορίες, όπως οι προβλέψεις ή τα σενάρια βελτιστοποίησης, «και μάλιστα εγκαίρως», δημιουργείται μια πραγματική επανάσταση στον ίδιο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, γιατί έτσι ελαχιστοποιείται η οποιαδήποτε αναποτελεσματική επένδυση, διαπίστωσε κατά την ομιλία της στο συνέδριο του Economist η BU director της Leadmark – Artificial Intelligence in Marketing & Sales Βάσσω Παναγιωτοπούλου. Η κ. Παναγιωτοπούλου περιέγραψε την πλατφόρμα Leadmark, η οποία «μπορεί να συνδέσει τις ενέργειες μάρκετινγκ και τα διαφημιστικά πλάνα απευθείας με τις πωλήσεις, μπορεί να κάνει προβλέψεις και να δημιουργήσει ακόμα και σενάρια βελτιστοποίησης». Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτοπούλου, «είμαστε στην εποχή που το ΑΙ αφορά πλέον τον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο μια συγκεκριμένη μερίδα εξειδικευμένων επαγγελματιών που κάποτε τους αφορούσε περισσότερο, και η αλήθεια είναι ότι, εν έτει 2018, μπορούμε να μιλάμε για το ΑΙ όχι στην θεωρία, αλλά στην πράξη και μάλιστα στην επαγγελματική μας καθημερινότητα». Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΑΙ δεν είναι κάτι απρόσιτο ή κάτι ακριβό, αλλά αντιθέτως έχει γίνει μαζικό, έχει γίνει καθημερινή πρακτική, έχει γίνει εργαλείο δουλειάς για τους επαγγελματίες του κλάδου και μάλιστα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία.

«Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν είναι αποκλειστικά και μόνο τεχνολογικοί. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι, αντίθετα, μία σύνθετη κοινωνική και οικονομική διαδικασία και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται», επεσήμανε από το βήμα του Economist ο Πρόεδρος ΔΣ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια σειρά προκλήσεων. Πρώτον, «ο κίνδυνος μιας έντονης πόλωσης ανάμεσα στη συγκεντροποίηση αυτής της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις από τη μια μεριά και στην “προλεταριοποίηση” ενός τμήματος των μικρών επιχειρηματιών με την είσοδό τους σε αυτό που αποκαλείται “πλήθος”. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας πόλωσης, θα ήταν ο σχηματισμός στο χώρο του εμπορίου και των υπηρεσιών, ενός μικρού αριθμού ηλεκτρονικών ή για την ακρίβεια ψηφιακών mall-υπερκαταστημάτων». Δεύτερον, «ο μετασχηματισμός στην ίδια τη δομή της απασχόλησης, με τη μετατροπή των εργαζομένων σε ένα νέο είδος αυτοαπασχολουμένων». Τρίτον, «μια μεγαλύτερη πίεση τόσο ως προς την αμοιβή όσο και ως προς τις συνθήκες και τα πρότυπα απασχόλησης». Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, «ο συνδυασμός αυτών των επιπτώσεων – ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός μαζί με τις μεταβολές ή επιπτώσεις στη δομή της απασχόλησης – έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα π.χ. στον χώρο των ταξί και ως ένα βαθμό της ψηφιακής πλατφόρμας Airbnb στον κλάδο των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων. Ανάλογες ψηφιακές πλατφόρμες, ωστόσο, είναι ενεργές στον κλάδο του catering, στις υπηρεσίες καθαρισμού, όπως επίσης στις υπηρεσίες κηπουρικής και των μεταφορών».

«Εκτός από την ενεργοποίηση ενός νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ψηφιοποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης ένα περιβάλλον διευκόλυνσης. Τα δύο αυτά στοιχεία ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών επιχειρήσεων», υπογράμμισε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο διευθυντής επιχειρηματικής πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων της SMEunited Luc Ηendrickx. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η ψηφιοποίηση είναι μεν ένα εργαλείο για να καταστούν οι καθημερινές διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Τόνισε επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ισχυρό οικοσύστημα με ιδρύματα που παρέχουν επιχειρηματική υποστήριξη και κατάρτιση δεξιοτήτων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας, υπό την έννοια ότι ενισχύει την κινητικότητα και τις νέες μορφές εργασίας, και μίλησε για την ανάγκη τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να προσαρμοστούν σε αυτήν την τάση.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένες ειδικότητες αλλά και για την υπόλοιπη αλυσίδα, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που δεν ήταν βιώσιμα μέχρι σήμερα, και λιγότερο κόπο και χρόνο για την ολοκλήρωση μιας εκτελεστικής εργασίας, γεγονός που δίνει στο άτομο την ελευθερία να σκεφτεί και να δημιουργήσει, διαπίστωσε κατά την ομιλία της στο συνέδριο του Economist η διευθύνουσα σύμβουλος της E-fresh.gr Ζήνα Μαυροειδή. Η ίδια επεσήμανε ότι λόγω της αξιοποίησης των δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης δημιουργείται ένα χρηστικό περιβάλλον εύκολης και γρήγορης ηλεκτρονικής παραγγελίας για τον καταναλωτή. «Δίνεται η δυνατότητα παραλαβής μιας παραγγελίας super market σε λίγες μόνο ώρες, ό,τι ώρα και να έχει υποβληθεί μέσα στην ημέρα. Δίνεται λύση σε μια σημαντική, εβδομαδιαία ανάγκη για ένα μέσο νοικοκυριό, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να επενδύσει τον χρόνο του σε ασχολίες που πραγματικά τo ενδιαφέρουν».

«Ίσως ο μεγαλύτερος μύθος για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση είναι ότι όλα γίνονται για τις υπηρεσίες των πελατών και τα προσωπικά δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο ειδικός σε θέματα tech strategy της Clouflare και πρώην καθηγητής διαδικτυακών σπουδών του Georgetown University Michael Nelson, τονίζοντας ότι οι «πολλές από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες εφαρμογές μέχρι σήμερα είναι πιο αδιάφορες και μάλλον αόρατες». Όπως είπε ο κ. Nelson, «βλέπουμε τεράστια οφέλη από τη μάθηση των μηχανών στη διαχείριση και την προστασία των υποδομών (δίκτυα επικοινωνιών, αγωγούς, κυκλοφορία). Η μετάφραση και η αναγνώριση φωνής έχουν βελτιωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία λόγω της προόδου στη μηχανική μάθηση. Αντί να προσπαθούν να ελέγξουν αυτούς τους αλγόριθμους, ή τα δεδομένα που χρειάζονται για την κατάρτισή τους, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να εστιάζουν στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της χρήσης τους».

Δύο προκλήσεις τις οποίες αναγνώρισαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο μελέτης για την καταγραφή των προοπτικών του κλάδου FinTech στην Ελλάδα, επεσήμανε από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο αναπλ. καθηγητής του τμήματος πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας Παναγιώτης Κουρουθανάσης. Πρώτον, «την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων FinTech, τραπεζών και συστημάτων πληρωμών στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών όπως η PSD2, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα για την ανάπτυξη καινοτόμων FinTech υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται το ΑΙ. Αρωγό σε αυτό μπορεί να αποτελέσει η ανάπτυξη ενός εθνικού προτύπου ανοικτής τραπεζικής βασισμένο σε διεθνή πρότυπα σε συνδυασμό με την επέκταση της υλοποίησης και παροχής open APIs και developer portals από τις τράπεζες». Δεύτερον, «δεδομένου ότι η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να επιτευχθεί μέσω καινοτόμων startup επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να εξεταστούν η υλοποίηση ενός sandbox περιβάλλοντος για τη δοκιμή καινοτόμων FinTech επιχειρηματικών μοντέλων με ελαστικότερους ρυθμιστικούς και κανονιστικούς περιορισμούς, καθώς και η δημιουργία ενός Innovation Hub για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων (κυρίως νεοφυών) κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ψηφιακού μετασχηματισμού τους». Σύμφωνα με τον κ. Κουρουθανάση, η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ έως και 1,8% στην περίπτωση που η Ελλάδα προσεγγίσει τα επίπεδα ανάπτυξης χωρών-ηγετών στις FinTech, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την εκτίμηση ότι στο έντονα ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον οι λύσεις artificial intelligence θα επισκιάζονται από λύσεις blockchain εξέφρασε, μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο αναπλ. καθηγητής οικονομικών του Alba Graduate Business School, The American College of Greece Κώστας Τζιούμης, τονίζοντας ότι ήδη υπάρχουν κοινοπραξίες μεγάλων τραπεζών σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κοινή πλατφόρμα blockchain για την παρακολούθηση των logistics και των αρχείων υπαλλήλων στον τραπεζικό τομέα. «Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η τεχνολογική υποδομή των εικονικών νομισμάτων που αποσκοπούν σε έναν ταχύτερο και φτηνότερο τρόπο εκτέλεσης διεθνών πληρωμών», σημείωσε ο κ. Τζιούμης, καταλήγοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το FinTech αναπτύσσεται ραγδαία και ότι πολυάριθμες εφαρμογές ΑΙ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία. Αυτό που μένει να δει κανείς είναι το πόσο γρήγορα αυτές οι τεχνολογίες θα υιοθετηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλες τις χώρες».

Τάσεις στις εφαρμογές και ευρύτερα στην υπολογιστική, όπως η βαθιά μάθηση, η διάχυση της ευφυίας, οι προσωποποιημένες εφαρμογές και η ενσωμάτωση, ξεχώρισε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργος Καρυδάκης. «Όταν εμπλέκεται ο πελάτης, διαφοροποιείται ολόκληρη η διαδικασία στο retail», υπογράμμισε. Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία παραμέτρων όπως οι out of the box λειτουργικότητες. Αναφέρθηκε επίσης σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάλυση συναισθήματος και γνώμης, μέσα από δευτερογενείς πηγές, όπως τα κοινωνικά δίκτυα.