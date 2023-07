Χρηματιστήρια: Ώθηση στις αγορές από τα εταιρικά κέρδη

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στα εταιρικά κέρδη.

Ο δείκτης αναφοράς Stoxx 600 σημείωνε άνοδο 0,5% στις απογευματινές συναλλαγές, με τους κλάδους να βρίσκονται κυρίως σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές των τηλεπικοινωνιών ηγήθηκαν των απωλειών με πτώση 1%, ενώ οι μετοχές του κλάδου υγείας σημείωσαν άνοδο 1%.

Στο +0,19% ο γερμανικός DAX, κέρδη 0,25% για τον CAC του Παρισιού. Ενισχύθηκε 0,93% η Αθήνα.

Η Novartis αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του έτους, καθώς ανακοίνωσε απότομα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη. Ανακοίνωσε επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε την απόσχιση και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Sandoz, του τμήματος γενόσημων φαρμάκων της, καθώς και την επαναγορά μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο άνω του 3% στις απογευματινές συναλλαγές.

Μεγάλη μέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τα κέρδη της Bank of America, της Bank of New York Mellon και της Morgan Stanley να ξεπερνούν τις προσδοκίες. Η PNC Financial έχασε 1% μετά από μικτά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου.

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ήταν ασθενέστερα του αναμενόμενου τον Ιούνιο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Wall Street, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε άνοδο την Τρίτη, καθώς οι traders αφομοίωσαν τα καλύτερα από τα αναμενόμενα εταιρικά κέρδη.

Ο Dow πρόσθεσε 222 μονάδες, 0,6%, υποβοηθούμενος από ένα άλμα σχεδόν 5% της Verizon. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,1%. Ο Dow κατευθύνεται προς την έβδομη συνεχόμενη ημέρα κερδών.

Η Bank of America ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στα υψηλότερα επιτόκια. Η μετοχή της τράπεζας πρόσθεσε 4,2%.