ΗΟRECA 2024 Το κορυφαίο εκθεσιακό event για τον Τουρισμό & την Μαζική Εστίαση συναντά τους leaders της αγοράς

Η έκθεση HORECA έχει καταφέρει να αποτελεί έναν καταξιωμένο εκθεσιακό θεσμό Διεθνών προδιαγραφών που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες επαγγελματίες απ’ όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη Φιλοξενία και θέτει τις βάσεις για επενδύσεις και συμφωνίες εκατομμυρίων.

Έτσι λοιπόν και η διοργάνωση του 2024, θα αποτελέσει τον τόπο συνάντησης και ενημέρωσης δυναμικών επιχειρηματιών που οραματίζονται, εξελίσσονται και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής. Decision makers από όλη την Ελλάδα, από τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης, θα συναντήσουν 500 εκθέτες που εκπροσωπούν κορυφαία ελληνικά και παγκόσμια brands και παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα, custom λύσεις, σύγχρονες υπηρεσίες και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, villas, Airbnb, εστιατόρια, ψητοπωλεία, καφετέριες, bar, ζαχαροπλαστεία και αρτοποιία κ.ά.

Δείτε όλες τις εταιρίες που μπορείτε να βρείτε στα 4 Halls της έκθεσης και να ανακαλύψετε τα προϊόντα και τις λύσεις που παρουσιάζουν>>

Καινοτομία, έμπνευση, τάσεις δίνουν ραντεβού εδώ!

Συζητήσεις με έμπειρα στελέχη της αγοράς, cooking shows με βραβευμένους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρωταθλήματα καφέ και cocktail που θα συγκεντρώσουν τα παγκοσμίου φήμης ονόματα των coffee & bar industries, ημερίδες και συνέδρια που θα υποδεχτούν εκπροσώπους από global brands του hospitality… Για ακόμα μία φορά η έκθεση θα αποτελέσει έναν τόπο ενημέρωσης και έμπνευση. Στόχος της έκθεσης HORECA, μέσα από το πλήθος των διάσημων πλέον εκδηλώσεων που διοργανώνει είναι να προσφέρει στους επιχειρηματίες τα απαραίτητα «εργαλεία», την γνώση και ενημέρωση για να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο τις σύγχρονες προκλήσεις, να αναβαθμιστούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

GASTRONOMY LAB

Τριάντα κορυφαίοι εκφραστές της σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς και διακεκριμένοι chefs που αναδεικνύουν την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, θα ανέβουν για 4 ημέρες στη σκηνή του Gastronomy Lab, στο Hall 4. Πρωτοποριακές μέθοδοι μαγειρέματος, zero waste τεχνικές, διατροφικές τάσεις, σύγχρονες προτάσεις menu, θα πρωταγωνιστήσουν στα 24 live cooking shows! >>

HORECA BUSINESS LAB

Οι τελευταίες τάσεις στην εστίαση αλλά και στην ελληνική bar σκηνή, ΑΙ και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις του κλάδου, εξελίξεις γύρω από τις πλατφόρμες κρατήσεων και τις απευθείας πωλήσεις για τα ξενοδοχεία, η αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, μηχανοργάνωση και έλεγχος ποιότητας στην εστίαση, zero waste & sustainability μέλλον των ξενοδοχείων, διαχείριση κριτικών στην καφεστίαση με τεχνητή νοημοσύνη και πολλά ακόμα σημαντικά θέματα θα αναλυθούν στο stage του Hall 3 από τους experts της αγοράς>>

BEER & SPIRITS SHOW

Θα φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Greek Cocktail, Non Alcohol, Classic Cocktail και Battle of the Bars, After Dinner classic cocktail, Ladies Cocktail από την Ένωση Bartenders Ελλάδος. To stage στο Hall 1 θα γεμίσει με φαντασία και φρέσκιες ιδέες. >>

COFFEE EVENTS

To ελληνικό coffee industry δίνει ραντεβού εδώ για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Cup Tasters & Brewers Cup, που θα συγκεντρώσουν και πάλι το ενδιαφέρον και θα συσπειρώσουν στο stage του Hall 1 τους coffee experts.>>

Useful info

Ημέρες & Ώρες

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, 10:00-19:00

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 10:00-19:00

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 10:00-19:00

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, 10:00-18:30

Είσοδος μόνο για επαγγελματίες

