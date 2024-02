Harry Potter: Βιβλίο της πρώτης έκδοσης της σειράς πωλήθηκε 11 χιλιάδες λίρες σε δημοπρασία

Μυθιστόρημα της πρώτης έκδοσης της σειράς Χάρι Πότερ που αγοράστηκε για 13 πέννες πριν σχεδόν 30 χρόνια πωλήθηκε σε δημοπρασία για 11.000 λίρες Αγγλίας.

Το χωρίς διορθώσεις αντίτυπο του μυθιστορήματος «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» αγοράστηκε το 1997 από ένα παλαιοπωλείο μαζί με άλλα δύο βιβλία για 40 πένες.

Ο εμπειρογνώμονας βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζιμ Σπένσερ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC: «Αυτό το βιβλίο έχει μεγάλη αξία. Από εδώ ξεκίνησε το φαινόμενο Χάρι Πότερ».

«Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς Χάρι Πότερ» σημείωσε.

