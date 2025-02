Η νέα χρονιά ξεκίνησε με αέρα ανανέωσης στην Costa Navarino

Τα τέσσερα ξενοδοχεία του προορισμού και η οικιστική κοινότητα των Costa Navarino Residences, καλωσορίζουν φέτος επισκέπτες και ιδιοκτήτες κατοικιών, με συναρπαστικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστικές και γαστρονομικές προτάσεις, προσκαλώντας τους να ανακαλύψουν την αυθεντική Μεσσηνία.

Οι ανανεωτικές αλλαγές στο The Westin Resort Costa Navarino

O ιδανικός προορισμός για οικογένειες και λάτρεις των σπορ, ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου και υποδέχεται τους επισκέπτες σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, παρουσιάζοντας ανανεωμένους χώρους, που περιλαμβάνουν και μια νέα πισίνα 25μ. ιδανική για όσους θέλουν να αθληθούν. Όλα τα δωμάτια και οι οικογενειακές σουίτες έχουν πλήρως ανακαινιστεί με νέα επίπλωση, υφάσματα, εξοπλισμό και φωτισμό, συνδυάζοντας αρμονικά τη μεσσηνιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά με μια σύγχρονη αισθητική. Φέτος, οι μικροί επισκέπτες θα απολαύσουν ατελείωτες στιγμές διασκέδασης στο ανανεωμένο aqua park, ενώ μια πληθώρα θαλάσσιων σπορ και υπαίθριων δραστηριοτήτων υπόσχεται αξέχαστες στιγμές για όλες τις ηλικίες. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δίνει την ιδανική αφορμή για εξορμήσεις στη φύση, μαζί με δράσεις που αναδεικνύουν τις τοπικές παραδόσεις.

The Rοmanos, a Luxury Collection Resort με νέες προτάσεις από τον Απρίλιο

To The Romanos, a Luxury Collection Resort υποδέχεται τους επισκέπτες από τις 9 Απριλίου, σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης φιλοξενίας και αυθεντικών εμπειριών. Φέτος, το resort παρουσιάζει νέες γαστρονομικές προτάσεις, προγράμματα ευεξίας, pop-up events με διεθνή brands, καθώς και μια νέα πισίνα αποκλειστικά για ενήλικες. Παράλληλα, οι παραθαλάσσιες βίλες και σουίτες του, εξασφαλίζουν απόλυτη ιδιωτικότητα και προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διαμορφωμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε επισκέπτη.

W Cοsta Navarino: Δυναμικό comeback τον Απρίλιο

Το W Costa Navarino επιστρέφει στις 9 Απριλίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν μια σεζόν γεμάτη ενέργεια, ξεκινώντας από μια ανατρεπτική εκδοχή του Πάσχα, ενώ το καλοκαίρι θα γεμίσει με δυνατά vibes και εκρηκτικούς ρυθμούς. Οι λάτρεις της γαστρονομίας θα απολαύσουν για δεύτερη χρονιά τους “Chefs on Fire”, ενώ το “Ride the Wave” υπόσχεται στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη στη θάλασσα. Τα wellness retreats θα προσφέρουν έμπνευση και αναζωογόνηση, ενώ οι ευρύχωρες WOW βίλες 2 και 3 υπνοδωματίων θα αποτελούν το ιδανικό καταφύγιο για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με φίλους, στο τέλος της ημέρας.

Γαστρονομία και ολιστικές εμπειρίες κυριαρχούν στο Mandarin Oriental, Costa Navarino

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino ανοίγει ξανά στις 10 Απριλίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την ελληνική φιλοξενία με την κορυφαία ασιατική κληρονομιά του ομίλου. Αυτήν τη σεζόν, το resort συνεχίζει τα exclusive “Stirring Stars” events, φιλοξενώντας διεθνώς αναγνωρισμένους και βραβευμένους με αστέρια Michelin Chefs από κορυφαία εστιατόρια, καθώς και μοναδικά events αφιερωμένα στο κρασί με την υπογραφή διακεκριμένων ελληνικών και διεθνών οινοποιείων. Επίσης, το resort θα παρουσιάσει και μια σειρά από events “Masters in Motion”, με καταξιωμένους ειδικούς να προσφέρουν ολιστικές εμπειρίες που αναζωογονούν σώμα και πνεύμα.

Costa Navarino Residences: Η οικιστική κοινότητα μεγαλώνει

Η οικιστική κοινότητα των Costa Navarino Residences συνεχίζει να αναπτύσσεται, καλωσορίζοντας ιδιοκτήτες σε μοναδικές, εξατομικευμένες ή turn-key κατοικίες, που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ανεπανάληπτες εμπειρίες, με περιορισμένο αριθμό βιλών να είναι διαθέσιμες προς πώληση. Επιπλέον, η Costa Navarino επεκτείνει τη συλλογή Villa Rentals για τη φετινή χρονιά, διαθέτοντας για πρώτη φορά κατοικίες στην παραθαλάσσια γειτονιά Sea Dunes, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Οι βίλες προς ενοικίαση, είναι ιδανικές για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της διαβίωσης που προσφέρουν οι Costa Navarino Residences, απολαμβάνοντας παράλληλα όλες τις εμπειρίες και δραστηριότητες του προορισμού.

Η Navarino Agora επιστρέφει στις 9 Απριλίου

Η Navarino Agora, ένας χώρος γαστρονομίας, shopping και σημείο συνάντησης της τέχνης και του πολιτισμού, ανοικτός σε όλους, θα υποδεχθεί το κοινό στις 9 Απριλίου. Η φετινή σεζόν θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, φεστιβάλ ταινιών, εκθέσεις μόδας και πολλές δράσεις. Η Navarino Agora φιλοξενεί πάνω από 20 καταστήματα με ελληνικά και διεθνή brands, καθώς επίσης εστιατόρια, street food, έναν θερινό κινηματογράφο και χώρους ψυχαγωγίας.

Ένα μοναδικό οικοσύστημα εμπειριών

Νέες γαστρονομικές συνεργασίες

Με περισσότερους από 40 χώρους εστίασης, η γαστρονομία βρίσκεται στο επίκεντρο του προορισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, παράλληλα με παγκόσμιες επιρροές και καινοτόμα fine dining concepts. Φέτος, η Costa Navarino ξεκινά συνεργασία με το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο CTC Urban Gastronomy και τον σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη, για τρεις χώρους εστίασης στο Navarino Dunes -όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino. Το νέο εστιατόριο «Paráfrasi by CTC» θα προσφέρει fine comfort food, φτιαγμένο από εξαιρετικά μεσσηνιακά προϊόντα. Εδώ, παραδοσιακές συνταγές αποκτούν νέα πνοή, καθώς «παραφράζονται» μέσα από τη δημιουργική ματιά του σεφ. Παράλληλα, η «Souvlakerie» παραμένει πιστή στις αυθεντικές γεύσεις, σε κλασικές και σύγχρονες διασκευές, ενώ στο «Kafenio», η κληρονομιά του παραδοσιακού ελληνικού καφενείου συνδυάζεται με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Διεθνή πρωταθλήματα γκολφ

Τα τέσσερα βραβευμένα γήπεδα της Costa Navarino, που έχει αναδειχθεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ ανά τον κόσμο, θα φιλοξενήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σημαντικές διοργανώσεις, όπως το διεθνές τουρνουά Legends Tour, 11-14 Ιουνίου.

Αθλήματα για κάθε ηλικία

Το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino θα φιλοξενήσει και φέτος ένα multi-sports camp με 10 διαφορετικά αθλήματα -ανοικτό σε όλους τους μικρούς επισκέπτες του προορισμού- ενώ παιδιά κι ενήλικες που αγαπούν το μπάσκετ έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν στο ΝΒΑ Βasketball School, το οποίο θα λειτουργήσει το Πάσχα και το καλοκαίρι. Οι μικροί φίλοι του ποδοσφαίρου θα εξασκηθούν το καλοκαίρι στο FC Bayern Football Camp και νέα camps για παιδιά στο Mouratoglou Tennis Centre, θα τα υποδέχονται από τον Ιούνιο.

Info

www.costanavarino.com