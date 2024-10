Στα Best Workplaces™ in Tech Hellas για 2η συνεχόμενη χρονιά η Campeόn Gaming

Το εξαίσιο, υποστηρικτικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει η Campeόn Gaming στους ανθρώπους της, βραβεύτηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από τον φορέα Great Place to Work® Hellas, κατατάσσοντας την εταιρεία στα Best Workplaces™ in Tech Hellas για το 2024.

Η συγκεκριμένη διάκριση προκύπτει ύστερα από έρευνα που πραγματοποιεί ο φορέας μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απαντούν ανώνυμα οι εργαζόμενοι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο οργανισμός τους έχει οικοδομήσει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Η Campeόn Gaming, που από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της είχε ως κύριο μέλημά της την παροχή μιας εξαίσιας εργασιακής εμπειρίας και μιας δυνατής εταιρικής κουλτούρας, που ενθαρρύνει την καινοτομία, τη συνεργασία, την ισότητα και τη συμπερίληψη, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη συγκεκριμένη διάκριση. Η Campeόn Gaming, ήδη νωρίτερα από την πανδημία του covid-19, είχε εφαρμόσει ένα ευέλικτο, υβριδικό μοντέλο εργασίας που βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενισχύει την παραγωγικότητα, και συμβάλλει στην καλύτερη ψυχική υγεία των εργαζομένων και, βέβαια, στη μεγαλύτερη εργασιακή τους ικανοποίηση.

Την ίδια στιγμή, η Campeόn Gaming επενδύει στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών, αποτελώντας Εργοδότη Επιλογής για όποιον επιθυμεί να εξελιχθεί και να διαπρέψει στον τεχνολογικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει στην in-house ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τις εταιρείες-πελάτες της, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει μια εξαίσια εμπειρία στους παίκτες και είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες τους, με τη χρήση data-driven λύσεων.

Η νέα βράβευση της εταιρείας ανάμεσα στα Best Workplaces™ in Tech Hellas για το 2024, μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή διάκρισή της στα Best Workplaces in Europe™, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την παροχή ενός κορυφαίου εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να εκφράζονται ελεύθερα, να καινοτομούν και να εξελίσσονται τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακολουθεί το βίντεο που ετοίμασε η εταιρεία για την ανακοίνωση της νέας διάκρισης:

Η λίστα με τις εταιρείες που βραβεύτηκαν ως Best Workplaces™ in Tech Hellas 2024 είναι διαθέσιμη στο https://www.greatplacetowork.gr/best-workplaces-in-technology/.