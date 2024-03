Πολλαπλή θα είναι η επέκταση της Carrefour

Σε πλήρη υλοποίηση βρίσκεται ο σχεδιασμός της μετεξέλιξης της Audio Visual Enterprises (AVE), βασικού μετόχου της Retail and More, σε αμιγώς Food and Beverage όμιλο από το 2025, με τη βασική στρατηγική να εστιάζει στο τρίπτυχο: Carrefour, παραγωγή και διανομή.

Όπως ανέφερε, χθες, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, ο κ. Θωμάς Ρούμπας, αντιπρόεδρος του ομίλου AVE, επιδίωξη της Carrefour, τα προϊόντα και το εμπορικό σήμα της οποίας διαχειρίζεται η εταιρεία Retail & More, είναι να επεκταθεί όχι μόνο με νέα καταστήματα σούπερ μάρκετ μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά και να συστήσει παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων, καθώς και να λειτουργήσει ως μεσάζων για τη διάθεση ελληνικών προϊόντων σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η Carrefour στο εξωτερικό.

Κεντρικός στόχος

Σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο τίθενται οι εξαγορές τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης του δικτύου της Carrefour όσο και στην απόκτηση εταιρειών τροφίμων για παραγωγή κωδικών ιδιωτικής ετικέτας για την Carrefour για την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό. Οι κατηγορίες όπως το τυρί, το γιαούρτι και το μέλι είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για εξαγωγές. «Το PL Carrefour σε μακαρόνια και ρύζι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί συμφέρει λόγω μικρότερου μεταφορικού κόστους. Ωστόσο το ζυμαρικό δεν είναι προϊόν για να πουληθεί έξω. Η φέτα πάντως είναι για να πουληθεί έξω» ανέφερε ο κ. Ρούμπας. Εξάλλου, ο Όμιλος AVE έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες τροφίμων-ποτών, όπως η READY, αμερικανική εταιρεία παραγωγής premium sports drink, η FERRO, εταιρεία παραγωγής αρτοποιημάτων, και η ΙΝΑΧΟΣ, εταιρεία που βρίσκεται στη Γραμμένη Φθιώτιδας και παράγει τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ρούμελη. Σε ό,τι αφορά τοn σχεδιασμό ενίσχυσης της παρουσίας του σήματος Carrefour στην εγχώρια αγορά, ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2024 το δίκτυο να προσεγγίσει τα 70 σημεία.

Σήμερα η Carrefour έχει 42 καταστήματα, εκ των οποίων 17 είναι εταιρικά. Στο επόμενο δίμηνο δρομολογείται η έναρξη λειτουργίας 10 σημείων franchise και θα ακολουθήσουν άλλα 20 έως το τέλος του 2024. Η τελευταία εξαγορά σε κατάστημα αφορά το σούπερ μάρκετ Πηγή στο Παγκράτι, που πλέον έχει γίνει εταιρικό για λογαριασμό της Carrefour. Στο στόχαστρο του ομίλου βρίσκεται η «μικρομεσαία λιανική», καθώς, όπως σημείωσε ο κ. Ρούμπας, «η Carrefour είναι start up με ικανοποιητική εικόνα ρευστότητας. Η Ελλάδα είναι μια ώριμη αγορά, με τον όμιλο Σκλαβενίτη να έχει το 35% της αγοράς, δύο πολυεθνικούς και δύο ακόμα μεγάλους εθνικούς παίκτες. Δεν είναι εύκολο η Carrefour να πάρει μερίδιο από τους μεγάλους παίκτες. Στόχος είναι να πάρει μερίδιο από τους μικρούς, όπως οι Συνεταιρισμοί, η Market In, ELETA, Proton, Γαλαξίας κ.λπ. Προφανώς μέσω εξαγορών θα πρέπει να επεκταθούμε», προσθέτοντας ότι «οι μικρές αλυσίδες θα πιεστούν πολύ, γι’ αυτό και υπάρχει προσφορά πώλησης». Στο μικροσκόπιο τίθενται οι αλυσίδες σε τουριστικές περιοχές αλλά και μεγάλες πόλεις της επικράτειας με καταστήματα το πολύ έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Στη Βουλγαρία

Ταυτόχρονα, η Retail and More κάνει «ντεμπούτο» και στη βουλγαρική αγορά, με ένα κατάστημα στη Σόφια. Το πλάνο προβλέπει 22 καταστήματα franchise έως τον Σεπτέμβριο. Σε επίπεδο επιδόσεων η Carrefour έκλεισε το 2023 με έσοδα 4 εκατ. ευρώ και ζημιογόνα αποτελέσματα.