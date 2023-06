Συνέδριο Goldman Sachs: Τι συζητούν για τις ελληνικές τράπεζες στο Παρίσι

Στο Παρίσι χθες ξεκίνησε και ολοκληρώνεται αύριο το European Financials Conference, με τους αναλυτές να επικεντρώνουν σε πέντε βασικά θέματα το ενδιαφέρον τους για τις ελληνικές τράπεζες που συμμετέχουν και οι τέσσερις στο συνέδριο.

Σήμερα θα πραγματοποιήσουν τις one to one συναντήσεις τους οι ελληνικές τράπεζες με τους ξένους επενδυτές οι οποίοι δείχνουν σημαντικό ενδιαφέρον για τον κλάδο ενόψει και της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα.

Η ατζέντα του συνεδρίου για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται ως εξής:

1.Κυρίαρχο ζήτημα οι αποδόσεις κεφαλαίου και το μέρισμα που πρόκειται να καταβάλουν με βάση τις εκτιμήσεις τους για κέρδη του 2023 οι ελληνικές τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταφέρουν να διανείμουν κέρδη ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσα στο 2023 με βάση τις εκτιμήσεις τους όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα roadshows.

H Πειραιώς έχει μιλήσει για τουλάχιστον 10% διανομή κερδών ενώ στο 20% ανέρχεται το αντίστοιχο μέγεθος για την Alpha Bank. Η Εθνική και η Eurobank με βάση μια μεγαλύτερη κεφαλαιακή άνεση έχουν μιλήσει για διανομή από 20%-30%. Αυτά αφορούν τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 και φυσικά εφόσον ο επόπτης το επιτρέψει αναμένεται να διανεμηθούν το 2024.

2. Η χρηματοδότηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και χωρίς αυτό αποτελεί επίσης ένα ζήτημα επί τη βάση της αύξησης των επιτοκίων.

Η ίδια αυτή αύξηση δημιουργεί δύο ακόμη θέματα στην ατζέντα:

3. Προβλεπόμενα έσοδα από τόκους

4. Νέα κόκκινα δάνεια. Σε ότι αφορά τον τομέα αυτόν οι ελληνικές τράπεζες αν και λαμβάνουν σχετικές προβλέψεις καταγράφουν πως δεν ανησυχούν. Άλλωστε τα κέρδη τρέχουν.

5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την απόσβεση DTC και πόσο αυτό επηρεάζει τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών. Εκτιμάται πως οι τράπεζες λόγω κερδών φέρνουν νωρίτερα την απόσβεση των αναβαλλόμενων τόκων που πάντως απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς ακόμη αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

6. Εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων και το επιτοκιακό περιθώριο.

7. Εκδόσεις MREL μέσα στο 2023. Χρόνος και είδος. Εκτιμάται πως όλες οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις αν όχι πριν(κάποιες) σίγουρα αμέσως μετά τις εκλογές.

8. Εκλογικό αποτέλεσμα και επενδυτική βαθμίδα

Ο διεθνής οίκος πρόσφατα σε έκθεσή του αναφερόταν στο ράλι των τραπεζών και τους καταλύτες του.

Επεσήμαινε πως τα NPEs θα φθάσουν το 2025 στα επίπεδα των μέσων ευρωπαϊκών επιτοκίων ενώ ανέμενε για το διάστημα 2023-2025 επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) στο 4% περίπου, για το διάστημα 2022 – 2027.

Ο οίκος ανέμενε ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση του επιτοκικού περιθωρίου κατά 90 μονάδες βάσης μιας και είναι αργή η μετάβαση προς τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως η Goldman Sachs επέμενε στη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς αυξάνοντας περαιτέρω τις τιμές στόχους στα 1,95 (από 1,70 ευρώ) στα 6,90 ευρώ (από 6,20 ευρώ) και στα 3,35 ευρώ (από 2,75 ευρώ) αντίστοιχα. Διατηρούσε ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή της Eurobank με τιμή στόχο στα 1,70 ευρώ πλέον, από 1,55 ευρώ προηγουμένως.