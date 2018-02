Ιστορικό ρεκόρ από το New Horizons: Τράβηξε φωτογραφίες σε απόσταση άνω των 6,12 δισ. χλμ από τη Γη

Το διαστημόπλοιο New Horizons της NASA πρόσφατα έστρεψε την τηλεσκοπική κάμερά του προς τα άστρα, τραβώντας φωτογραφίες και γράφοντας ιστορία.

Η πρώτη φωτογραφία, που έγινε για σκοπούς calibration, απεικονίζει το σύμπλεγμα αστέρων «Πηγάδι των Ευχών» (Wishing Well- ΝG3532) και τραβήχτηκε από το όργανο LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) στις 5 Δεκεμβρίου, όταν το διαστημόπλοιο βρισκόταν σε απόσταση 6,12 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων (40,9 αστρονομικών μονάδων) από τη Γη- καθιστώντας την εκείνη τη στιγμή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στη μεγαλύτερη απόσταση από τον πλανήτη μας.

Το New Horizons ήταν ακόμα πιο μακριά από το Voyager 1 όταν εκείνο είχε τραβήξει τη διάσημη «Pale Blue Dot» φωτογραφία της Γης. Η εικόνα εκείνη ήταν μέρος μιας σύνθεσης 60 εικόνων από το ηλιακό μας σύστημα, στις 14 Φεβρουαρίου 1990, όταν το Voyager ήταν 6,06 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (40,5 αστρονομικές μονάδες) από τη Γη. Οι κάμερες του Voyager 1 έκλεισαν λίγο μετά, αφήνοντας το ρεκόρ ανέγγιχτο για πάνω από 27 χρόνια.

Το LORRI έσπασε το ίδιο του το ρεκόρ μόλις δύο ώρες μετά, με φωτογραφίες των αντικειμένων 2012 HZ84 και 2012 ΗΕ85 της Ζώνης Kuiper (ΚΒΟ- Kuiper Belt Objects), αποδεικνύοντας ότι τα ρεκόρ αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ όταν ένα σκάφος καλύπτει απόσταση που ξεπερνά τα 1,1 εκατ. χιλιόμετρα την ημέρα.

To New Horizons είναι το πέμπτο διαστημόπλοιο που πάει πέρα από τους εξώτερους πλανήτες, οπότε πολλές από τις δραστηριότητές του αποτελούν ρεκόρ απόστασης. Στις 9 Δεκεμβρίου πραγματοποίησε τον πιο μακρινό ελιγμό διόρθωσης πορείας, καθώς η ομάδα της αποστολής το καθοδήγησε σε μια «στενή επαφή» με ένα ΚΒΟ ονόματι 2014 MU69 την 1η Ιανουαρίου 2019. Η πτήση αυτή θα είναι η πιο μακρινή «επαφή» τέτοιου είδους στην ιστορία, καθώς θα γίνει ένα δισεκατομμύριο μίλια πέρα από το σύστημα του Πλούτωνα, το οποίο το New Horizons εξερεύνησε τον Ιούλιο του 2015.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του στη Ζώνη Kuiper, που άρχισε το 2017, το New Horizons σκοπεύει να προβεί σε παρατηρήσεις τουλάχιστον άλλων 24 ΚΒΟ, πλανητών- νάνων και «Κενταύρων»- πρώην ΚΒΟ σε ασταθείς τροχιές, που περνούν από τις τροχιές των γιγαντιαίων πλανητών. Επιστήμονες μελετούν τις εικόνες αυτές για να προσδιορίσουν τα σχήματα και τις ιδιότητες των επιφανειών των αντικειμένων, καθώς και για να ψάξουν για φεγγάρια και δακτυλίους. Το διαστημόπλοιο επίσης προβαίνει επίσης σε σχεδόν συνεχείς μετρήσεις του περιβάλλοντος πλάσματος, σκόνης και αερίων που συναντά στην πορεία του.

Προς το παρόν το New Horizons είναι «υγιές» και βρίσκεται σε κατάσταση «νάρκης», από την οποία θα βγει στις 4 Ιουνίου και θα αρχίσει μια σειρά ελέγχων συστήματος και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να ετοιμαστεί για την συνάντηση με το MU69.